Millionen-Prozess um „Eigentum“-Gesellschaft gestartet

Der Schaden beträgt laut Anklage 22,4 Millionen Euro. Zentrale Figur ist der ehemalige Geschäftsführer, dessen Verhandlungsfähigkeit derzeit geprüft wird.

Wohnungen unter Wert verkauft

Der Hauptangeklagte, ein 65-jähriger ehemaliger Geschäftsführer, soll ab 2012 Wohnungen weit unter ihrem Marktwert an sich selbst und sein Umfeld verkauft haben. Zusätzlich wurden unbesicherte Darlehen an Familienangehörige vergeben, und Zahlungen in Höhe von 900.000 Euro sollen ohne Gegenleistung geflossen sein. Auch die Rolle der Bank in diesem Zusammenhang wird kritisch beleuchtet.

Verhandlungsfähigkeit im Fokus

Vor dem eigentlichen Prozessauftakt wurde die Verhandlungsfähigkeit des 65-Jährigen und eines weiteren, 76-jährigen Angeklagten überprüft. Beide Verfahren wurden zunächst auf unbestimmte Zeit vertagt. Der Erstangeklagte war bereits in Untersuchungshaft, wurde jedoch wegen seines schlechten Gesundheitszustands entlassen. Nun sitzt er erneut in Haft, da die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft, seine gesundheitliche Lage zu täuschen.

Verschleierung und Urkundenfälschung

Laut Anklage soll der ehemalige Geschäftsführer die Eigentumsverhältnisse des Unternehmens verschleiert und Unterschriften auf Notariatsakten gefälscht haben. Auch die anderen Angeklagten, darunter die Tochter des Hauptbeschuldigten, sollen an den Vergehen beteiligt gewesen sein. Vier Unternehmen drohen Verbandsgeldbußen.

Ausblick: Zwölf Verhandlungstage geplant

Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt. Bis Ende November sind insgesamt zwölf Verhandlungstermine angesetzt. Zu den geschädigten Parteien zählen das Land Niederösterreich und der Masseverwalter, der Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe stellt.