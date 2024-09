Darum bekommst du am Samstag zwei Notfallwarnungen aufs Handy

Am Samstag melden sich im Zuge des Zivilschutz-Probealarms nicht nur die Sirenen in Österreich, sondern auch die Handys.

Veröffentlicht am 30. September 2024

Am Samstag, dem 5. Oktober, findet zwischen 11.55 Uhr und 12.45 Uhr wieder der österreichweite Zivilschutz-Probealarm statt. Neu dabei ist, dass nicht nur die Sirenen heulen werden, sondern auch das Bevölkerungswarnsystem AT-Alert wird erstmals flächendeckend in ganz Österreich getestet.

Erste österreichweite Testung des AT-Alerts

Der Zivilschutz-Probealarm ist für die Österreicher ein alter Hut. Jedes Jahr werden am ersten Samstag im Oktober entsprechende Sirenensignale ausgestrahlt. Neu ist heuer jedoch die flächendeckende Testung des neuen Bevölkerungswarnsystems AT-Alert. Dies wird laut Informationen des ORF in zwei Phasen passieren: Um jeweils 12 Uhr und 12.45 Uhr wird eine Testnachricht auf allen Smartphones erscheinen, begleitet von einem lauten Ton. Da die Testung auf höchster Warnstufe erfolgt, kann die Benachrichtigung nicht vorab in den Einstellungen des Mobiltelefons deaktiviert werden.

©Zivilschutzverband Österreich Der Österreichische Zivilschutzverband informiert, was die einzelnen Sirenensignale bedeuten.

Ablauf des Zivilschutz-Probealarms

Der restliche Ablauf des Probealarms bleibt wie gehabt: Österreichweit wird am Samstag zunächst das Signal „Sirenenprobe“ ausgestrahlt, worauf die drei Zivilschutzsignale „Warnung“, „Alarm“ und „Entwarnung“ folgen. „Der Probealarm dient einerseits zur Überprüfung der technischen Einrichtungen des Warn- und Alarmsystems, andererseits soll die Bevölkerung mit diesen Signalen und ihrer Bedeutung vertraut gemacht werden“, heißt es seitens des Österreichischen Zivilschutzverbandes. Der genaue Ablauf wird wie folgt aussehen:

12 Uhr : Signal „ SIRENENPROBE “ (15 Sekunden)

Auslösung auf Landesebene durch die Landeswarnzentralen

: Signal „ “ (15 Sekunden) Auslösung auf Landesebene durch die Landeswarnzentralen 12.15 Uhr: Signal „ WARNUNG “ (3 Minuten Dauerton)

bundesweite Auslösung durch die Bundeswarnzentrale im Lagezentrum BMI

Signal „ “ (3 Minuten Dauerton) bundesweite Auslösung durch die Bundeswarnzentrale im Lagezentrum BMI 12.30 Uhr : Signal „ ALARM “ (1 Minute auf- und abschwellender Heulton)

Auslösung auf Landesebene durch die Landeswarnzentralen

: Signal „ “ (1 Minute auf- und abschwellender Heulton) Auslösung auf Landesebene durch die Landeswarnzentralen 12.45 Uhr: Signal „ENTWARNUNG“ (1 Minute Dauerton)

Auslösung auf Landesebene durch die Landeswarnzentralen

Keine Notrufnummern blockieren – Infohotlines nutzen

Die Bevölkerung wird dringend gebeten, während des Probealarms keine Notrufnummern zu blockieren. Um Fragen im Zusammenhang mit dem Zivilschutz-Probealarm zu beantworten, wurden folgende Infohotlines in den Bundesländern eingerichtet.

BURGENLAND: 2682-66100

KÄRNTEN: 050-536-57057

NIEDERÖSTERREICH: 02742-9005-16666

OBERÖSTERREICH: 130

SALZBURG: 0662-8042-5454 oder 0662-83999-0

STEIERMARK: 0316-877-4444

TIROL: 0512-508 802277

VORARLBERG: 05522-201 oder 05574-201

WIEN: 01-4000-7524 oder 01-4000-4001