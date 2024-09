EqualiZ-Aktionswoche zum internationalen Mädchentag in Villach und Klagenfurt

Am 11. Oktober ist der Internationale Mädchentag. Ziel dieses internationalen Aktionstages ist es, die Anliegen von Mädchen in den Fokus zu rücken und auf geschlechterspezifische Benachteiligungen hinzuweisen. Von 7. bis 11. Oktober findet eine Aktionswoche zum Internationalen Mädchentag statt. Organisiert wird diese vom Verein EqualiZ als Genderkompetenzstelle des Landes Kärnten.

EqualiZ steht seit 30 Jahren für Bedürfnisse von Mädchen und Frauen

„Mädchen und junge Frauen erfahren nach wie vor Benachteiligungen aufgrund ihres Geschlechts. In Kärnten haben wir gemeinsam viele Projekte ins Leben gerufen, um sie in schwierigen Situationen zu beraten und den Benachteiligungen entgegenzuwirken – etwa indem wir Berufsmöglichkeiten ohne stereotype Rollenbilder aufzeigen“, sagt Frauen-Landesrätin Sara Schaar. „Das EqualiZ stellt Belange und Bedürfnisse von Mädchen und jungen Frauen seit nunmehr fast 30 Jahren ins Zentrum der Arbeit. Mit unserer Aktionswoche machen wir die vielseitigen Lebenswelten von Mädchen und Frauen sichtbar“, erklärt Christine Erlach, Geschäftsleitung des Vereins EqualiZ. Workshops, Fortbildungen und Veranstaltungen rund um Geschlechterrollen, Berufsorientierung, Gesundheit, Gewaltprävention, Sexualität und Selbstwert bilden das Programm des Vereins EqualiZ, das für alle Altersstufen und Zielgruppen etwas bereithält.

EqualiZ-Eröffnung in Villach am 7. Oktober

Am Montag, 7. Oktober, öffnet das EqualiZ Villach erstmals am neuen Standort in der Italiener Straße 17. Im Rahmen eines „Open House“ kann die Angebotspalette des EqualiZ interaktiv erkundet werden, bevor um 16 Uhr der Lauf für ein gewaltfreies Leben von Mädchen und Frauen startet. Ab 17 Uhr wird zur feierlichen Eröffnung der Räumlichkeiten und zum gemütlichen Get-Together ins EqualiZ Villach eingeladen. Einen weiteren Höhepunkt und gleichzeitig den Ausklang der Aktionswoche bildet der Mädchenfilmtag am Freitag, 11. Oktober, im Stadtkino Villach. Die Stadt Villach lädt in Kooperation mit EqualiZ am Internationalen Mädchentag zum Film „10 Dinge, die ich an dir hasse“. Der Eintritt ist kostenlos.

„Open House“-Event in Klagenfurt am 9. Oktober

Die „Open House“-Veranstaltung am Standort in Klagenfurt (Karfreitstraße 8/I+II) findet am Mittwoch, 9. Oktober, statt. Hier können sich die Interessierten Infos zu FiT („Frauen in Handwerk und Technik“) und zum geschlechterreflektierenden Berufs- und Bildungsorientierungsangebot in der Einzelberatung holen. Zudem wird ein Stationenbetrieb zu Themen wie Sexualität, Beziehung, Selbstbewusstsein und Gewaltprävention geboten und außerdem Schnupperworkshops und eine Sprechstunde, in der Mädchen und Frauen von zehn bis 30 Informationen über Beratung und Psychotherapie einholen können.