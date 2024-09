Die neue politische Landschaft: Wie die FPÖ Österreichs Wahl dominierte

Nationalratswahl: FPÖ mit Rekordergebnis

Die FPÖ erreichte bei der Nationalratswahl ihr bestes Ergebnis mit 28,8 Prozent (inklusive Wahlprognose von Foresight und ORF), ein Plus von 12,6 Prozentpunkten. Die ÖVP musste historische Verluste von 11,2 Prozentpunkten hinnehmen, blieb aber zweitstärkste Kraft. Die SPÖ stagniert und landete erstmals auf Platz drei, ihr schlechtestes Ergebnis bisher. Alle Ergebnisse im Überblick.

Koalitionen unklar: ÖVP schließt FPÖ aus

Koalitionen könnten zwischen FPÖ und ÖVP, oder ÖVP und SPÖ zustande kommen, doch Kanzler Karl Nehammer schloss eine Zusammenarbeit mit FPÖ-Chef Herbert Kickl erneut aus. Kickl hingegen forderte die ÖVP auf, ihre Entscheidung zu überdenken. Gleichzeitig signalisierten NEOS und Grüne Interesse an einer Regierungsbeteiligung.

©ÖVP Karl Nehammer kann sich eine Koalition mit der FPÖ nur ohne Herbert Kickl vorstellen.

SPÖ-Krise nach Wahl: Bablers Kurs umstritten

Andreas Bablers SPÖ erzielte in Städten wie Wien und Graz gute Ergebnisse, schnitt aber in ländlichen Gebieten schwach ab. Parteiintern gibt es Diskussionen über die Zukunft, besonders in Hinblick auf bevorstehende Landtagswahlen in Vorarlberg und der Steiermark. Kleinparteien wie KPÖ und Bierpartei blieben unter drei Prozent.

©SPÖ Andreas Babler möchte den eingeschlagenen Weg weiter gehen.

Ehemalige ÖVP-Wähler wechseln zur FPÖ

Ein zentraler Faktor für den Wahlerfolg der FPÖ war der Wechsel der ÖVP-Wähler. Laut der Wählerstromanalyse von ORF und Foresight wechselten 443.000 ehemalige ÖVP-Wähler zur FPÖ. Während die Volkspartei bei der Nationalratswahl 2019 noch etwa 1,8 Millionen Stimmen erhielt, kam sie dieses Mal nur auf rund 1,3 Millionen. Im Gegensatz dazu konnte die FPÖ ihre Stimmenanzahl von 770.000 auf 1,4 Millionen nahezu verdoppeln. Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg der FPÖ war die Mobilisierung von Nichtwählern. Die Partei konnte 258.000 Wähler aus diesem Lager für sich gewinnen. Das ist ein Anstieg gegenüber den 235.000 Nichtwählern, die bei der Wahl 2019 mobilisiert wurden.

Hohe Wechselbereitschaft von FPÖ und ÖVP-Wählern

Während die FPÖ 76 Prozent ihrer Wählerbasis von 2019 halten konnte, verlor die ÖVP 25 Prozent ihrer Wähler an die FPÖ. Auch andere Parteien verzeichneten teils erhebliche Verluste an die FPÖ, darunter die SPÖ (65.000 Stimmen), die NEOS (25.000), die Grünen (14.000) und die inzwischen aufgelöste Partei „Jetzt“ (14.000).

©5 Minuten Viele Wähler wechselten zur FPÖ.

ÖVP und SPÖ verlieren weiter an Boden

Neben der FPÖ verlor die ÖVP auch Wähler an die NEOS, die zweitgrößte Bewegung dieser Wahl: 72.000 Stimmen gingen zu den liberalen NEOS. Weitere 61.000 ehemalige ÖVP-Wähler blieben der Wahl fern, 43.000 wechselten zur SPÖ, und 39.000 stimmten für die Grünen. Besonders stark war der Stimmenverlust in ländlichen Gebieten, wo die ÖVP traditionell stark war.

Stadt-Land-Unterschiede: FPÖ punktet am Land, SPÖ in den Städten

Während die FPÖ vor allem in ländlichen Gebieten starke Zugewinne verzeichnen konnte, war die SPÖ besonders in den Städten erfolgreich. Vor allem in Kärnten und der Steiermark konnte die FPÖ auf dem Land stark punkten. Die SPÖ hingegen gewann in den urbanen Zentren wie Wien, Innsbruck und Graz an Boden. Besonders markant war der Unterschied in Wien, wo die SPÖ in mehreren Bezirken Zugewinne erzielte, während die FPÖ in ländlichen Gemeinden Spitzenwerte erreichte, wie etwa in Spiss (66,7 Prozent).

Die Grünen und NEOS: Verluste und leichte Zugewinne

Die Grünen mussten sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten teils erhebliche Verluste hinnehmen. In Städten wie Graz und Innsbruck, wo sie traditionell stark sind, sanken ihre Stimmenanteile deutlich. NEOS hingegen konnte ihren Stimmenanteil in fast allen Regionen des Landes halten oder sogar leicht ausbauen, blieb jedoch in keiner Gemeinde stärkste Kraft.

©NEOS/ Facebook Die NEOS sind in Feuerlaune.

Wahl im Zeichen der Unzufriedenheit

Ein zentrales Wahlmotiv war die Unzufriedenheit der Wähler mit der aktuellen politischen Lage. Insbesondere die FPÖ konnte von diesem Stimmungsbild profitieren, während die Spitzenkandidaten der Parteien eher eine untergeordnete Rolle spielten. Jüngere Wähler tendierten stärker zu NEOS und den Grünen, während ältere Wähler eher ÖVP und SPÖ unterstützten. Die FPÖ konnte ihr bestes Ergebnis in der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen erzielen.

Doskozil: SPÖ-Ergebnis kein Regierungsauftrag

Für SPÖ-Chef Hans Peter Doskozil war der Wahlsonntag ein „schwarzer Tag“. Die SPÖ rutschte hinter FPÖ und ÖVP auf den dritten Platz ab. Dieses Ergebnis sei aus seiner Sicht kein Regierungsauftrag, erklärte er am Montag. Gleichzeitig betonte Doskozil, er wolle keine Personaldiskussion innerhalb der SPÖ anstoßen, forderte jedoch, die innerparteilichen Strukturen zu überdenken. Doskozil erkannte an, dass die FPÖ die Wahl durch starke Mobilisierung gewonnen habe. Dennoch müsse die SPÖ Burgenland nicht in eine Depression verfallen, da sie das zweitbeste Ergebnis im Bundesland erzielt habe. Die Schwäche der anderen Parteien, einschließlich der SPÖ, sei der Hauptgrund für den Erfolg der FPÖ, betonte er.