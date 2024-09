Von Ast getroffen: Mann (27) bei Forstunfall schwer verletzt

Veröffentlicht am 30. September 2024, 16:23 / ©Feuerwehr Friesach Wörth

Gegen 13.15 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Friesach Wörth zu einem Forstunfall in Gratkorn alarmiert. „Ein Forstarbeiter ist aus noch ungeklärten Ursache, vermutlich durch einen Ast, am Kopf getroffen und dadurch bewusstlos und unbestimmten Grades verletzt geworden“, berichten die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Verletzte allerdings wieder ansprechbar. „Nachdem der Verletzte vom Notarzt stabilisiert und transportfähig gemacht wurde, wurde der Verletzte von uns aus dem unwegsamen Gelände gerettet und der Besatzung des C12 übergeben“, heißt es weiter.

Update: Mann schwer verletzt

Mittlerweile gab es auch seitens der Polizei nähere Informationen zu dem Vorfall. Bei dem Verletzten handelte es sich demnach um einen 27-jährigen Kroaten. Der Forstarbeiter befand sich zum Zwecke von Baumfällarbeiten in einem unwegsamen Forstgebiet im Freßnitzviertel. „Gegen 13 Uhr stürzte ein an einem anderem Baum verkeilter Ast zu Boden und traf den Kroaten am Oberkörper“, teilt die Polizei mit. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Rettung brachten den Mann aus seiner misslichen Lage und führten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch. Der Rettungshubschrauber C12 flog den 27-Jährigen ins Krankenhaus. Der Mann soll bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitten haben.

