Zwei Verdächtige nach Banküberfall in Linz festgenommen

Veröffentlicht am 30. September 2024, 16:24 / ©APA/THEMENBILD

Die Verdächtigen, 18 und 19 Jahre alt, wurden in der Nähe des Geldinstituts in einem Waldstück festgenommen, bestätigte die Polizei einen Bericht auf „krone.at“. Ob die Beute und die Waffen sichergestellt wurden, war vorerst noch nicht bekannt.

Blitzaktion: Banküberfall

Um 10.16 Uhr hatten die jungen Männer in einer Blitzaktion die Bank überfallen. Zu dem Zeitpunkt befanden sich fünf Angestellte und eine Kundschaft in dem Geldinstitut. Verletzt wurde niemand. Dank Hinweisen aus der Bevölkerung sei das Duo rasch gefasst worden. Der Tatverdacht gegen die Teenager habe sich erhärtet, so die Polizei weiter. (APA, Red)