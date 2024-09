Baustart für größten Photovoltaik-Park der Steiermark

Auf einem rund 20 Hektar großen Areal werden jährlich über 22 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom produziert. Damit können CO2-Emissionen von mehr als 6.300 Tonnen pro Jahr eingespart werden. Eine agrarische Doppelnutzung mit Schafhaltung ist Teil des PV-Parks. Die Energie Steiermark investiert mit dem Partner-Unternehmen Enery rund 13 Millionen Euro in dieses Projekt. Die Klima-Ziele des Landes sehen vor, die Photovoltaik-Erzeugung in der Steiermark bis zum Jahr 2030 zu vervierfachen. Mit diesem Projekt kommt man diesem Ziel ein großes Stück näher.

PV-Anlagen-Boom

„Wir haben allein im Vorjahr mehr als 15.000 neue PV-Anlagen an unser Netz angeschlossen, damit wurde der Boom aus dem Jahr 2022 nochmals verdoppelt“, so das Vorstands-Duo Christian Purrer und Martin Graf, „in Summe haben wir 2023 mehr als 340 Megawatt Sonnenstrom zusätzlich eingespeist – das entspricht der Leistung von 18 mittleren Murkraftwerken. Wir sind mittlerweile mit fast 50.000 Anlagen unter den Top 3 Sonnenenergie-Bundesländern in Österreich!“ Dabei ist uns aber gerade bei Freiflächenanlagen – wie hier in Dobl – eine agrarische Doppelnutzung wichtig“.

1,5 Mrd. Euro für steirische Netz-Infrastruktur

„Bis 2030 wird die Energie Steiermark mehr als 1,5 Mrd. EUR in den Um- und Ausbau der steirischen Netz-Infrastruktur investieren, mehr als 600 Mio. EUR fließen in den Ausbau Erneuerbarer Energie-Photovoltaik ist ein überaus wichtiger Aspekt dabei. Unsere Sonnenstrom-Offensive sieht vor, in den kommenden Jahren 300 Megawatt Leistung zu installieren. Damit könnten in Summe über 100.000 Haushalte ausschließlich über die Sonne versorgt werden“, so die Vorstände, „die Herausforderung für den Netzausbau ist jedoch enorm“. Parallel zum Bau von Photovoltaik-Anlagen auf Freiflächen setzt die Energie Steiermark alles daran, auch das Potential von vorhandenen Dachflächen umfassend zu nutzen, sowohl auf Privathäusern wie auf Flächen von Industrie- und Handelsbetrieben, ebenso wie in der Landwirtschaft.

Erneuerbarer Strom für über 6.000 Haushalte

In der Gemeinde Dobl-Zwaring findet das Projekt positiven Zuspruch. „Wir sind überzeugt, dass der Photovoltaik-Park eine äußerst zukunftsweisende Lösung für unsere Gemeinde, für das Klima und die Zukunft unserer Kinder ist. Mit dem PV-Park Dobl als größten PV-Park der Steiermark wird ab 2025 dann insgesamt Erneuerbarer Strom für über 6.000 Haushalte erzeugt,“ führt die Bürgermeisterin von Dobl-Zwaring, Waltraud Walch aus. „Außerdem wird es bei diesem Projekt bei der nur punktuell versiegelten Fläche auch landwirtschaftliche Doppelnutzung geben mit Schafhaltung geben,“ ergänzt Vizebürgermeister Ernst Gödl.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2024 um 17:10 Uhr aktualisiert