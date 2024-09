Nationalratswahl 2024: Tops und Flops der Parteien

FPÖ: Überwältigender Sieg

Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) hat in 2.112 von 2.155 Gemeinden Zugewinne erzielte und landete laut Ergebnis inklusive Wahlprognose von Foresight für ORF und APA insgesamt bei 28,8 Prozent der Stimmen. Sie war in 980 Gemeinden die stärkste Partei und konnte in drei Gemeinden sogar mehr als 60 Prozent der Stimmen gewinnen. Die Gemeinde mit dem größten Zuspruch war Spiss in Tirol, wo die FPÖ 66,67 Prozent erreichte – ein Plus von 48,67 Prozentpunkten. Lediglich in zwei Gemeinden verlor die FPÖ (Tschanigraben und Jungholz). mehr dazu findest du hier: Die neue politische Landschaft: Wie die FPÖ Österreichs Wahl dominierte

ÖVP: Ein Rückschlag ohnegleichen

Im Gegensatz zur FPÖ musste die Österreichische Volkspartei (ÖVP) in allen Gemeinden Stimmenverluste hinnehmen. Mit einem Gesamtwert von 26,3 Prozent erlebte die ÖVP einen zweistelligen Absturz. In 1.730 Gemeinden betrugen die Verluste mehr als zehn Prozentpunkte, in 257 Gemeinden sogar mehr als 20 Prozent. Ihre schwächste Gemeinde war Vordernberg in der Steiermark mit nur 9,31 Prozent.

SPÖ: Stagnation und regionale Unterschiede

Die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) stagnierte bei 21,1 Prozent. Sie konnte in 839 Gemeinden zulegen, verlor jedoch in 1.269 Gemeinden Stimmen. Mehr als 50 Prozent erzielte die SPÖ nur in Tschanigraben (60,98 Prozent). In 318 Gemeinden kam die SPÖ auf unter zehn Prozent, wobei Rosenau am Hengstpass mit einem Minus von 12,16 Prozentpunkten den größten Verlust verzeichnete.

NEOS: Zugewinne ohne den ersten Platz

Die NEOS konnten sich auf 9,2 Prozent verbessern und gewannen in 1.787 Gemeinden Stimmen, schafften es aber in keiner Gemeinde auf den ersten Platz. Die stärkste Gemeinde war Lech in Vorarlberg mit 23,27 Prozent. Den größten Zuwachs erzielten sie in Warth (plus 20 Prozentpunkte). Der größte Verlust war in Mils bei Imst mit minus 9,66 Prozentpunkten.

Grüne: Rückschlag und wenig Zuwachs

Die Grünen erzielten 8,3 Prozent und rutschten hinter die NEOS auf Platz fünf. In nur 108 Gemeinden gab es ein Plus. Ihre stärkste Gemeinde war Wien-Neubau mit 22,11 Prozent, wo sie jedoch auch den größten Verlust von 14,28 Prozentpunkten hinnehmen mussten. Den besten Zuwachs verzeichneten sie im Tiroler Pfafflar mit plus 4,97 Prozentpunkten.

Kleinparteien: Erfolge und Misserfolge

Die KPÖ konnte 2,4 Prozent erreichen, was das größte Plus seit 1945 darstellt, und zulegte in 2.026 Gemeinden. In Rudolfsheim-Fünfhaus in Wien erzielten sie 6,45 Prozent. Die Bierpartei verfehlte die Vierprozenthürde mit nur 2 Prozent. Die Liste Madeleine Petrovic (LMP) trat erstmals an und kam auf 0,6 Prozent, während die Liste „Keine von denen“ in 86 Gemeinden keine Stimmen erhielt, in 1.579 jedoch zulegte.

