Zwölf steirische Nachfolgebetriebe für „Follow me Award“ nominiert

Rund 6.400 Arbeiterbetriebe stehen in der Steiermark allein bis zum Jahr 2029 zur Nachfolge an. Vom Erfolg dieser Betriebsnachfolgen hängt ein enormer Teil unseres Wohlstands und unserer Arbeitsplätze ab! Um einen aktiven Beitrag zur Bestandssicherung zu leisten, hat die WKO Steiermark die Betriebsnachfolgeinitiative „Follow me“ ins Leben gerufen. Diese unterstützt gemeinsam mit einem steiermarkweiten Partnernetzwerk beim gesamten Nachfolgeprozess! Ein Unternehmen von einer Generation in die nächste – ob innerhalb der Familie oder außerhalb – erfolgreich in die Zukunft zu führen, ist eine große Herausforderung, die ausreichende Vorbereitung und fachliche Unterstützung erfordert. Erfolgreiche steirische Nachfolgebeispiele können jährlich für den „Follow me Award“ nominiert werden. Dabei stehen Betriebe aus sämtlichen steirischen Regionen im Mittelpunkt, die den Generationenwechsel erfolgreich gemeistert haben. Einerseits zeigen steirische Nachfolgerinnen und Nachfolger, welche Erfolgsfaktoren sie dabei berücksichtigt haben. Andererseits soll durch die Öffentlichkeitsarbeit bei zukünftigen Unternehmern das Bewusstsein für die Chance „Nachfolge statt Neugründung“ geschaffen werden.

Das sind die Nominierten für den „Follow me Award 2024“ ENNSTAL/SALZKAMMERGUT

Berggasthof Hollhaus

Christoph HÜTTNER

8982 Tauplitzalm LEOBEN

Fleischerei Moser

Lukas MOSER

8790 Eisenerz HARTBERG-FÜRSTENFELD

Einrichtungshaus Fürst creativ

Evelyn FÜRST

8262 Ilz SÜDOSTSTEIERMARK

Optik Titz

Raphael TITZ

8330 Feldbach DEUTSCHLANDSBERG

Romantikhof Eibiswald

Philipp ROSSMANN

8552 Eibiswald GRAZ-UMGEBUNG

Cafe Kaffeegeflüster

Birgit FRIDUM

8076 Vasoldsberg MURAU-MURTAL

Juwelier Time & Design

Andrea Maria NEUMANN

8750 Judenburg BRUCK-MÜRZZUSCHLAG

RH technik GmbH

Michael SACK

8680 Mürzzuschlag WEIZ

Guggi ́s Mode

Jennifer FEIGL

8160 Weiz SÜDSTEIERMARK

KHB Elektrotechnik

Rene FREIDL

8072 Heiligenkreuz am Waasen VOITSBERG

Nah & Frisch Pöschl

Martina PÖSCHL

8584 Hirschegg-Pack GRAZ-STADT

Delikatessen Nussbaumer

Anton TROPPER

8010 Graz

Online-Voting: Wettbewerb in zwei Kategorien

Der Follow me Award ist ein Wettbewerb in den Kategorien „familieninterne Nachfolge“

und „familienexterne Nachfolge“. In jeder Kategorie wird der Betrieb mit den tiefsten

Wurzeln und der höchsten Reichweite gesucht – jener Betrieb, der die meisten Menschen

dazu motivieren kann, für ihn zu voten. Gevotet werden kann täglich. Das Online-Voting startet am 1.Oktober 2024, 8 Uhr und läuft bis 31. Oktober 2024, 8 Uhr. Die feierliche Verleihung des Follow me Award durch hochrangige Vertreter aus Wirtschaft und Politik findet am 13. November 2024 in der Steiermärkischen Sparkasse in Graz statt.

Die Follow me Initiative

Die Follow me Initiative bietet fachliche Begleitung und individuelle Unterstützung beim Generationenwechsel. Follow me ist eine Gemeinschaftsinitiative der Wirtschaftskammer Steiermark und des Wirtschaftsressorts des Landes Steiermark. Begleitet wird die Initiative durch namhafte Partner: Steiermärkische Sparkasse, Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen, Fachgruppe der Ingenieurbüros, Notariatskammer für Steiermark.