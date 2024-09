Trafik-Aus in der Völkendorfer Straße: Wie geht’s jetzt weiter?

Wie die Monopolverwaltung auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte, wird für das Geschäft ein neuer Betreiber gesucht, was erfahrungsgemäß bis zu einem Jahr dauern kann.

Rätsel um verschlossene Trafik: Neueröffnung 2025?

Zahlreiche Leser von 5 Minuten haben angefragt, warum die beliebte Trafik plötzlich versperrt sei. Ein Zettel an der Eingangstüre weist auf ein „Krankheitshalber geschlossen“ hin. Eine Anfrage von 5 Minuten bei der Austria Monopolverwaltung in Graz brachte es dann zutage. „Der Betreiber hat aufgegeben und die Stelle wird jetzt neu zur Besetzung ausgeschrieben“, so die Auskunft. Und: „Weil das Prozedere leider etwas dauert, kann mit einer Neueröffnung frühestens im Sommer 2025 gerechnet werden“. Bis dahin heißt es also entweder das Rauchen aufzugeben, oder in die nächste Trafik, die vor einigen Monaten in der Crusiz-Straße in Völkendorf eröffnet wurde, auszuweichen.







Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2024 um 18:38 Uhr aktualisiert