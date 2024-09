Wasserkrise sorgt für mehr Müll: „Plastikflaschen zusammenfalten“

Vor allem die Entsorgung von Plastikflaschen ist seit der Trinkwasserverunreinigung in Klagenfurt deutlich gestiegen, wie die Stadt am Montag mitteilt. Um diese möglichst platzsparend zu entsorgen, ersucht die Entsorgungsabteilung der Stadt wie folgt: Plastikflaschen und Tetra-Packungen bitte zusammengedrückt in den gelben Sack werfen! Dies reduziert deutlich das Volumen des Abfalls. Weiters können Plastikflaschen kostenlos in den Entsorgungsstationen Nord und Süd abgegeben werden. Nähere Informationen dazu findest du hier.

Gesundheitsbehörde: „Wasser in geöffneten Wasserbehältern nicht unbegrenzt haltbar„

Gut eingespielt hat sich mittlerweile die Wasserverteilung am Messegelände an die Bevölkerung. Dank der Unterstützung des Österreichischen Bundesheeres steht zu jeder Zeit ausreichend Wasser zur Verfügung. Auch die Verteilung an Schulen und Kindergärten ist heute zu Wochenbeginn wieder planmäßig gestartet. Bezüglich des Wassers gibt es jedoch einen wichtigen Hinweis der Gesundheitsbehörde: Das Wasser in geöffneten Gebinden der Wasserausgabestellen ist maximal drei Tage unbedenklich genießbar. Danach wird empfohlen das Wasser zu entsorgen und neues Wasser am Messeparkplatz zu holen. Auch empfiehlt die Gesundheitsbehörde das Wasser grundsätzlich kühl zu lagern.

Trinkwasseraufbereitungsanlage des Bundesheeres bald in Betrieb

Bisher pendelte das Österreichische Bundesheer mit Tanklastkraftwagen zwischen den Quellgebieten außerhalb des Stadtgebietes und den Vergabestellen in der Stadt. Zusätzlich wurde in den vergangenen Tagen auch eine eigene Trinkwasseraufbereitungsanlage am Messeparkplatz aufgebaut. Nach finaler Freigabe durch die Gesundheitsbehörde wird diese Anlage in Betrieb gehen.

Diese Gebiete sind freigegeben Auf der Homepage der Stadtwerke www.stw.at/trinkwasser befindet sich eine ausführliche Information über alle Gebiete, die zwischenzeitlich wieder freigegeben wurden. Auch eine Suche mittels direkter Adresseingabe ist möglich. Seitens des Einsatzstabes erfolgte am heutigen Montag keine weitere Gebietsfreigabe.

Empfehlung der Gesundheitsbereiche für übrige Stadtteile bleibt aufrecht

Für alle noch nicht freigegebenen Stadtteile gilt nach wie vor die vorsorgliche Empfehlung der Gesundheitsbehörde. In diesen Gebieten gilt weiterhin die Empfehlung das Wasser vor dem Trinken rund drei Minuten aufkochen. Danach kann das Wasser bedenkenlos getrunken werden. Duschen, Zähneputzen, Wäsche waschen etc. ist weiterhin mit Leitungswasser bedenkenlos möglich.

Trinkwasserversorgung weiterhin täglich von 8 bis 20 Uhr

Für alle Bürgerinnen und Bürger jener Stadtteile, wo das Wasser noch nicht ohne Abkochen verzehrt werden soll, bleibt die Versorgung mit Trinkwasser aufrecht. Auf dem Messegelände (Parkplatz „P3“ – Einfahrt Florian-Gröger-Straße 39) kann weiterhin täglich zwischen 8 Uhr und 20 Uhr kostenlos Wasser abgeholt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2024 um 18:54 Uhr aktualisiert