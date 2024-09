Flucht: 31-Jähriger ohne Führerschein und unter Drogen festgenommen

Auffälliges Fahrmanöver weckt Verdacht

Gegen 10.20 Uhr bemerkte eine Polizeistreife auf der B115, dass ein Fahrzeug in Richtung Dietach unterwegs war. Als der 31-jährige Lenker in etwa auf Höhe des Straßenkilometers 19,210 die Polizeistreife im Gegenverkehr sah, führte er ein plötzliches und auffälliges Manöver aus: Er bog abrupt nach links in die Zufahrt eines Einkaufszentrums ab. Daraufhin wurden ihm sofort Anhaltezeichen gegeben, um eine Kontrolle durchzuführen. Statt anzuhalten, wendete der Lenker sein Fahrzeug und fuhr mit hoher Geschwindigkeit zurück auf die B115 in Richtung Dietach. Dabei missachtete er mehrfach den Vorrang und überfuhr eine rote Ampel, wodurch er andere Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdete. Trotz der riskanten Fahrweise gelang es der Polizei, den Wagen nach kurzer Verfolgung zu stoppen.

Flucht zu Fuß und Festnahme

Nach dem Anhalten sprang der 31-Jährige aus dem Auto und versuchte, zu Fuß zu entkommen. Die Beamten verfolgten ihn zu Fuß, verloren ihn aber vorerst aus den Augen. Nach einer kurzen Suchaktion wurde der Mann versteckt zwischen abgestellten Fahrzeugen auf einem nahegelegenen Firmengelände gefunden.

Fahren ohne Führerschein und Drogenverdacht

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 31-Jährige keinen gültigen Führerschein besitzt, da ihm dieser bereits vorläufig abgenommen wurde. Zudem zeigten sich eindeutige Symptome einer Suchtgiftbeeinträchtigung. Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt und nahm die Fahrzeugschlüssel vorläufig in Verwahrung.