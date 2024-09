Erfolgreiche Suchaktion: Vermisste Frau wurde wohlbehalten aufgefunden

Veröffentlicht am 30. September 2024, 19:20 / ©5min.at

Vermisstenmeldung nach verpasstem Mittagessen

Die Bewohnerin des Seniorenheims wurde vermisst, nachdem sie am Sonntag unerwartet nicht zum Mittagessen erschienen war. Ohne sich abzumelden, hatte die Frau das Heim verlassen, woraufhin eine umfangreiche Suchaktion eingeleitet wurde. Mehr als 24 Stunden blieb ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Großeinsatz mit Feuerwehr, Suchhunden und Hubschrauber

Am Montag beteiligten sich fast 100 Feuerwehrleute, Polizisten und Suchhunde an der Suche. Auch ein Hubschrauber wurde eingesetzt, um das Gebiet aus der Luft zu überfliegen. Die Suchaktion erstreckte sich über die gesamte Region rund um Steyr.

Wohlbehalten aufgefunden

Am Montagnachmittag gelang es Feuerwehrleuten, die vermisste Frau in Steyr wohlauf zu finden. Sie wurde umgehend in das Senioren- und Pflegeheim zurückgebracht, wo sie nun wieder sicher untergebracht ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2024 um 19:35 Uhr aktualisiert