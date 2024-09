Neue Initiative startet ab Oktober: „mental health #redenwirdarüber“

Psychische Erkrankungen treffen jeden von uns direkt oder indirekt. Ob nahestehende Person oder Betroffener selbst – Schweigen und Scham sind oft die Folge. „Offen darüber zu sprechen, ist in dieser Situation der Schlüssel zu mehr Akzeptanz, Verständnis und vor allem Hilfe“, betont Univ.-Doz. Dr. Georg Spiel, Obmann und Geschäftsführer von pro mente kärnten. Anlässlich des Welttages der psychischen Gesundheit, am 10. Oktober, setzt die pro mente gruppe kärnten mit der Initiative „mental health #redenwirdarüber“ deshalb ein starkes Zeichen. Im Zeitraum vom 10. bis 30. Oktober sind zahlreiche Aktivitäten – darunter ein „Mental Health Run“, die Erlebnisausstellung „Psyche erleben“, eine Telefonstunde sowie eine hochkarätig besetzte Abschlussveranstaltung unter dem Thema „Aus dem Nebel in das Leben“, wo inspirierende Persönlichkeiten über die psychische Gesundheit sprechen – geplant.

Neue Initiative startet im Oktober

Die neue Herbstinitiative „mental health #redenwirdarüber“ der pro mente gruppe kärnten bietet vielfältige Möglichkeiten, sich zu informieren, auszutauschen und aktiv gegen Stigmatisierung vorzugehen. So sind zum Beispiel Kundgebungen in Klagenfurt, Villach und Wolfsberg geplant. Am 10. Oktober sind bereits frühmorgens Mitarbeiter und Klienten auf den Straßenkreuzungen unterwegs um mit Tafeln auf den „Welttag der psychischen Gesundheit“ hinzuweisen.

Mental Health Run in Klagenfurt

Ein besonderes Zeichen setzen will man am Welttag der psychischen Gesundheit mit dem „1. Mental Health Run“ am 10. Oktober 2024 um 17 Uhr. Start ist beim Strandbad Loretto, von dort geht es – egal ob man lauft, walkt oder geht – zur Steinernen Brücke und zurück. Auf eine Zeitnehmung wurde bewusst verzichtet. Anstatt einer Teilnahmegebühr wird um eine freiwillige Spende ersucht. Für alle Teilnehmer:innen gibt es eine Startnummer und eine Erinnerungsmedaille aus Holz. Der 1. Mental Health Run wird in Kooperation mit dem Klagenfurter Verein „Trispoat“ durchgeführt. Um Anmeldungen per Mail ([email protected]) wird gebeten.

Erlebnisausstellung „Psyche erleben“ in Spittal an der Drau Erstmals in Kärnten zu sehen ist vom 15. bis 17. Oktober die Ausstellung der pro mente Steiermark, die einen einzigartigen Einblick in die psychischen Krankheitsbilder gibt. Depressionstunnel : Besucher:innen erfahren, wie sich eine Depression für einen Menschen anfühlen kann Schizophrenie-Regal: Es zeigt auf, wie Menschen mit dieser Krankheit den alltäglichen Einkauf erleben. Alkohol-Parcours: Mit speziellen Brillen werden unterschiedliche Rauschzustände simuliert. Die Erlebnisausstellung wird von den Mitarbeiter:innen des Tageszentrums und Sozialpsychiatrischen Dienst Spittal an der Drau betreut. Die Ausstellung ist jeweils von 11 bis 20 Uhr im Stadtsaal Spittal an der Drau kostenfrei zu besuchen. Geeignet ab 16 Jahre. Hinweis: Einzelpersonen können ohne Anmeldungen die Ausstellung besuchen, Gruppen melden sich bitte an unter corina.ponta@promente- kaernten.at

Telefonstunde mit pro mente-Experten

Völlig anonym telefonieren und sprechen kann man anlässlich einer eigenen Telefonstunde am Dienstag, den 22. Oktober 2024 von 18 bis 19 Uhr. Unsere pro mente-Experten stehen für Fragen rund um mentale Gesundheit, psychische Probleme, Hilfestellungen oder ganz allgemeine Themen zur Verfügung. Das fünfköpfiges Expertenteam von pro mente kärnten und pro mente: kinder jugend familie steht unter der Nummer: 0463/500088 zur Verfügung.

Inspirierende Persönlichkeiten sprechen über mentale Gesundheit

Den Abschluss unserer Herbstkampagne „mental health #redenwirdarüber“ bildet eine Veranstaltung am 30. Oktober 2024 um 19 Uhr im Casineum Velden. Die neue Primarin der Abteilung Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin in der KABEG, Priv.-Doz. Dr. Theresa Lanhousen-Luxenberger spricht zu Beginn zum Thema „Im Spannungsfeld zwischen Resilienz und Krankheit“ – Welche Faktoren tragen dazu bei, dass wir trotz potenziell gesundheitsgefährdenden Einflüsse gesund bleiben? Im zweiten Teil der Veranstaltung sprechen vier Kärntner und Kärntnerinnen Klartext: Moderatorin Martina Klementin, Marketingexpertin Verena Schachner, Szene-Gastronomin und Perückenmacherin Janin Baumann und der ehemalige KAC-Crack Christoph Duller sprechen darüber, wie sie den Weg aus dem Nebel in das Leben gefunden haben. Die Veranstaltung wird in Kooperation der Initiative „Casinos Austria – Unser Einsatz für Österreich!“ durchgeführt. Der Eintritt ist frei! Anmeldungen per Mail an [email protected].

