Vorbildlicher Umgang mit Lebensmitteln: Drei KAGes-Häuser ausgezeichnet

Die „United Against Waste“-Festveranstaltung fand im Festsaal des LKH Graz II am Standort Süd statt.

Lebensmittel sind wertvoll und der sorgsame Umgang mit Speisen leistet durchaus auch einen nennenswerten Beitrag zum Klimaschutz: Rund 10 Prozent der österreichweiten Treibhausgasemissionen könnten eingespart werden, wenn gar keine Lebensmittel weggeworfen würden. Die KAGes hat sich zum Ziel gesetzt, durch diverse Maßnahmen zumindest dafür zu sorgen, dass möglichst wenig Essensreste von den Tellern der Patientinnen und Mitarbeiterinnen zu entsorgen sind. Verschiedene Portionsgrößen, abwählbare Menü Bestandteile und die bestmögliche Zubereitung der Speisen sollen dafür sorgen, dass nur wenig Essen im Müll landet.

United Against Waste

„In den vergangenen zwei Jahren hat sich die KAGes deutlich verbessert. Wir ruhen uns auf unseren Lorbeeren aber nicht aus, sondern setzen uns immer ambitioniertere Ziele, um der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken. Lag unser Grenzwert im Vorjahr knapp unter 30 Prozent Lebensmittelverwurf, sind es heuer bereits nur mehr 23 Prozent – und wir sind auf dem besten Weg dahin“, erklärt Mag. DDr. Ulf Drabek, MSc MBA, KAGes-Vorstand für Finanzen und Technik. „Die Kooperation mit der Organisation United Against Waste ermöglicht es der KAGes, ihre Fortschritte bei der Vermeidung von Lebensmittelabfällen auf einer soliden Datenbasis mitzuverfolgen. Wir freuen uns außerdem darüber, dass United Against Waste als Austragungsort für ihr Event zum Tag gegen Lebensmittelverschwendung ein Haus der KAGes gewählt hat.“

Österreichweit unter den Top 5

„Bei den trotz aller Umsichtigkeit zu entsorgenden Lebensmitteln handelt es sich großteils um die Essensreste bereits servierter Menüs. Die Praxis, auch Reserveessen vorrätig zu halten, konnte durch akribische Planung bereits deutlich eingeschränkt werden“, präzisiert KAGes Vorstandsvorsitzender Univ.-Prof. Ing. Dr. Dr. h.c. Gerhard Stark. Alljährlich zeichnet United Against Waste jene Verpflegungseinrichtungen aus, die entweder einen sehr geringen Lebensmittelverwurf aufweisen oder die sich in den vergangenen drei Jahren am deutlichsten verbessert haben. Wieder einmal liegt das LKH Graz II mit Küchenchef Walter Mayer im österreichweiten Ranking der Krankenhäuser unter den Top 5 (gezählt wird jeder Küchenstandort). „Eine qualitativ hochwertige Speisenversorgung sowohl unserer Patientinnen als auch unserer Mitarbeiterinnen ist uns ein großes Anliegen, gleichzeitig ist der nachhaltige Umgang mit Lebensmitteln ebenso wichtig. Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, dass nachhaltiges Wirtschaften und höchste Qualität Hand in Hand gehen können“, betont Bernhard Haas, MBA, Betriebsdirektor des LKH Graz II. Ähnlich wie das LKH Graz II würde das LKH Rottenmann ranken. Dafür bekommt es allerdings – noch – keinen Preis, weil nur jene Krankenhäuser in die Wertung miteinbezogen werden, die in den vergangenen drei Jahren durchgehend am Monitoring-Programm „Moneytor“ teilgenommen haben. Das LKH-Univ. Klinikum Graz wurde bei der Festveranstaltung, wie auch das LKH Graz II, aufgrund seiner vorbildlichen Maßnahmen gegen Lebensmittelverschwendung als Best-Practice-Beispiel präsentiert.

Angepasste Zielsetzung

KAGes-weit sollen laut eigener Vorgabe im heurigen Jahr nur mehr maximal 23 Prozent Lebensmittelabfälle anfallen; die Zielvorgaben für die einzelnen Häuser variieren dabei zwischen 15 und 28 Prozent. „Die Voraussetzungen, insbesondere die Art der Patienten, die Größe des Hauses und die Form der Speisenzubereitung – also Frischküche oder Cook & Chill – sind an den einzelnen Standorten sehr unterschiedlich, daher wurde auch für jedes Haus ein eigenes Etappenziel definiert“, erläutert KAGes-Umweltkoordinator DI Rudolf Elsenwenger. „Im Jahr 2022 verzeichnete die KAGes noch gut ein Drittel Lebensmittelverwurf, heute nähern wir uns der 23-Prozent-Marke. Es ist daher auch Zeit, mit Stolz auf das Erreichte zurückzublicken“, betont KAGes-Direktor für Technik und IT, Ing. Mag. Thomas Hofer, in dessen Zuständigkeitsbereich die Umweltagenden fallen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2024 um 22:19 Uhr aktualisiert