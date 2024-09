Ein Abend voller Klangmagie: Manu Delago und Mad About Lemon in Villach

Manu Delago und Mad About Lemon präsentieren ihr neues Album "Snow from Yesterday" live im Kulturhof in Villach.

Am 4. Oktober um 20 Uhr verwandelt sich der Kulturhof in ein akustisches Erlebnis der besonderen Art. Manu Delago, zweifach Grammy-nominierter Komponist und Perkussionist, kehrt mit seinem neuen Album „Snow from Yesterday“ nach Villach zurück. Begleitet wird er von dem Vokalensemble Mad About Lemon, bestehend aus Anna, Mimi und Heidi, die den Gesangspart für dieses dynamische und kraftvolle Werk übernehmen.

Handpan trifft auf zauberhaften Gesang

In seinem neuen Album entfaltet Delago seine Handpan-Virtuosität, die den rhythmischen Herzschlag von „Snow from Yesterday“ bildet. Die Melodien, die von den drei Sängerinnen verwoben werden, erzählen von der Natur: von Gletschern, Flüssen und dem stetigen Wandel des Lebens. Manu Delago beschreibt sein neues Werk als eine Rückbesinnung auf die Essenz der Musik, die durch die Magie der Sängerinnen auf besondere Weise zum Leben erweckt wird.

Nachhaltigkeit und Musik in perfekter Harmonie

Manu Delago ist kein Unbekannter in Villach. Bereits 2021 machte er mit seiner „ReCycling Tour“ hier Station, bei der er und seine Band ihre gesamte Ausrüstung mit Fahrrädern transportierten. Auch bei dieser Tour setzt er auf Nachhaltigkeit und musikalische Tiefe. Unterstützt wird er auf der aktuellen Europatournee von Clemens Rofner, der am Bass und Synthesizer den Sound weiter abrundet. Gemeinsam kreieren sie nicht nur musikalische, sondern auch visuelle Kunstwerke, die live auf der Bühne entstehen und die Zuschauer in eine andere Welt entführen.

Klangwelten, die die Seele berühren

Bekannt für seine Zusammenarbeit mit Größen wie Björk und The Cinematic Orchestra, vereint Delago auch in diesem Konzert verschiedene akustische und elektronische Elemente, die zu einer einmaligen Klanglandschaft verschmelzen. Die Reise führt über ozeanische Weiten und erzählt Geschichten, die uns daran erinnern, dass alle Flüsse letztlich ins Meer münden – und uns Menschen als Teil eines größeren Ganzen sehen.