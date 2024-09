Bombendrohung: Hauptbahnhof und Ostbahnhof in Graz evakuiert

Polizeigroßaufgebot in Graz! Sämtliche Polizei-Streifen stehen am Hauptbahnhof und Ostbahnhof derzeit im Einsatz. Der Grund: Aktuell läuft am Hauptbahnhof Graz ein Polizeieinsatz nach einer Drohung mit Hinweis auf mögliche Sprengsätze. „Einsatzkräfte sperren den Bereich großräumig ab“, teilt die Polizei am Montagabend mit. Durchsuchungen laufen bereits.

Sämtliche #Polizei-Streifen stehen am Hbf #Graz aktuell im Einsatz. Bewahren Sie Ruhe und folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte. Wartehalle und Bahnsteige werden vorübergehend gesperrt. Der Zugverkehr wird eingestellt. @unsereOEBB #graz300924 — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) September 30, 2024

Polizei bittet: „Bereich meiden“

Die Bevölkerung wird aufgerufen, den Bereich aktuell zu meiden. Wartehalle und Bahnsteige wurden vorübergehend gesperrt. Der Zugverkehr wird bis auf weiteres eingestellt. „Bewahren Sie Ruhe und folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte“, so der Appell der Einsatzkräfte

Auch Ostbahnhof betroffen

Auch am Ostbahnhof in Graz werden derzeit vorsorglich polizeiliche Absperrmaßnahmen ergriffen. Die betroffenen Bereiche werden von Sprengstoffexperten durchsucht. Auch Suchhunde stehen dazu im Einsatz. Die Polizei bittet: „Folgen Sie auch hier den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort.“

Auch am #Ostbahnhof in #Graz werden derzeit vorsorglich polizeiliche Absperrmaßnahmen ergriffen. Folgen Sie auch hier den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort. @unsereOEBB @GrazStadt #graz300924 — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) September 30, 2024

Zug- und Busverkehr eingestellt

Zwischen Graz Hauptbahnhof und Graz Ostbahnhof sind aufgrund des Einsatzes keine Zufahrten möglich. Die Sperre soll laut aktueller Auskunft bis ungefähr 21.30 andauernd und bei Bedarf verlängert werden. Auch der Grazer Busverkehr ist betroffen. „Wegen einer Bombendrohung ist der Busbahnhof am Hauptbahnhof polizeilich gesperrt worden. Alle Buslinien, die den Hauptbahnhof anfahren, sind davon betroffen“, teilt auch die Holding Graz mit. Konkret betroffen sind die Buslinien 52, 53, 58, 62 und 63. Die Linien 58 und 63 wenden von der Stadt kommend am Lendplatz. Der Ast Lendplatz – Hauptbahnhof kann derzeit nicht bedient werden. Die Linie 53 fährt ebenso von Stattegg kommend nur bis Lendplatz. Die Linien 62 und 52 bleiben derzeit in der Annenstraße bzw. der Zollgasse nahe des Bahnhofes stehen.

Drohung kam per Mail

Wie Medien berichten, soll die Drohung per E-Mail an die Polizei gekommen sein. Darin hieß es, dass Sprengsätze am Bahnhof hochgehen würden. Sofort wurden alle nötigen Maßnahmen ergriffen. Der Einsatz läuft nach wie vor.

Update 21 Uhr: Sperre am Ostbahnhof aufgehoben

Die Polizei arbeitet aktuell auf Hochtouren, noch immer stehen zahlreiche Beamte in Graz im Einsatz. Nun gibt es eine erste Entwarnung. „Die Sperre am Ostbahnhof in Graz konnte aufgehoben werden“, teilt die Polizei kurz vor 21 Uhr mit. Es wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Achtung: Die Durchsuchungen am Hauptbahnhof dauern nach wie vor an. Hier bleibt die Sperre bis auf weiteres aufrecht.

Die Sperre am Ost-Bhf in #Graz konnte bereits aufgehoben werden. Es wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Die Durchsuchung am Hbf dauert nach wie vor an – diese Sperre bleibt bis auf weiteres aufrecht! @unsereOEBB #graz30092024 — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) September 30, 2024

Update 21:30 Uhr – Sperre auch am Grazer Hauptbahnhof aufgehoben

Mittlerweile konnte auch für den Grazer Hauptbahnhof Entwarnung gegeben werden. „Die Durchsuchung ist beendet. Es konnten keine verdächtigen oder gefährlichen Gegenstände sichergestellt werden“, teilte die Polizei vor wenigen Minuten mit. Die Sperren wurden wieder aufgehoben.

#Entwarnung nun auch für den Grazer Hbf. Die Durchsuchung ist beendet. Es konnten keine verdächtigen oder gefährlichen Gegenstände sichergestellt werden. Die Sperren werden aufgehoben. @unsereOEBB #graz300924 — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) September 30, 2024

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2024 um 21:35 Uhr aktualisiert