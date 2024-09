Nach Bombendrohung: Sperre am Grazer Ostbahnhof aufgehoben

Eine Bombendrohung sorgte am Montagabend für ein Polizei-Großaufgebot in Graz.

Polizei-Großaufgebot am Montagabend in Graz. Nachdem eine Drohung mit Hinweis auf mögliche Sprengsätze einging, wurden der Hauptbahnhof und der Ostbahnhof gesperrt. Zahlreiche Beamte stehen im Einsatz. Mehr dazu liest du hier: Bombendrohung: Hauptbahnhof und Ostbahnhof in Graz evakuiert.

Erste Entwarnung: Sperre bei Ostbahnhof aufgehoben

Die Polizei arbeitet aktuell auf Hochtouren, noch immer stehen zahlreiche Beamte in Graz im Einsatz. Nun gibt es eine erste Entwarnung. „Die Sperre am Ostbahnhof in Graz konnte aufgehoben werden“, teilt die Polizei kurz vor 21 Uhr mit. Es wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Achtung: Die Durchsuchungen am Hauptbahnhof dauern nach wie vor an. Hier bleibt die Sperre bis auf weiteres aufrecht.

Die Sperre am Ost-Bhf in #Graz konnte bereits aufgehoben werden. Es wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Die Durchsuchung am Hbf dauert nach wie vor an – diese Sperre bleibt bis auf weiteres aufrecht! @unsereOEBB #graz30092024 — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) September 30, 2024

