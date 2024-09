Polizeigroßeinsatz in Graz: Sperren nach Bombendrohung aufgehoben

Bombendrohung am Hauptbahnhof. Am Montagabend kam es zu einem Polizeigroßaufgebot in Graz. Mittlerweile konnte Entwarnung gegeben werden.

Veröffentlicht am 30. September 2024, 21:49 / ©Leserfoto/KK

Polizei-Großaufgebot am Montagabend in Graz. Nachdem eine Drohung mit Hinweis auf mögliche Sprengsätze einging, wurden der Hauptbahnhof und der Ostbahnhof gesperrt. Zahlreiche Beamte und Sprengstoffexperten standen im Einsatz. Mehr dazu liest du hier: Bombendrohung: Hauptbahnhof und Ostbahnhof in Graz evakuiert.

Entwarnung: Durchsuchungen beendet, Sperren aufgehoben

Gegen 21 Uhr gab es seitens der Polizei eine erste Entwarnung, 5 Minuten berichtete. „Die Sperre am Ostbahnhof in Graz konnte aufgehoben werden“, teilt die Polizei kurz vor 21 Uhr mit. Es wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Später folgte dann auch die Entwarnung für den Hauptbahnhof. „Die Durchsuchung ist beendet. Es konnten keine verdächtigen oder gefährlichen Gegenstände sichergestellt werden“, teilte die Polizei vor wenigen Minuten mit. Auch die Sperren für den öffentlichen Verkehr in Graz konnten aufgehoben werden.

#Entwarnung nun auch für den Grazer Hbf. Die Durchsuchung ist beendet. Es konnten keine verdächtigen oder gefährlichen Gegenstände sichergestellt werden. Die Sperren werden aufgehoben. @unsereOEBB #graz300924 — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) September 30, 2024

