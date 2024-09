Polizei schnappt Dieb in Klagenfurt zufällig auf frischer Tat!

Am Montag, dem 30. September 2024, ereignete sich in Klagenfurt ein Diebstahl, der für den Täter ein schnelles Ende fand. Gegen 15.15 Uhr beobachteten Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) des Landeskriminalamts einen 26-jährigen, polizeibekannten Mann algerischer Herkunft auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhändlers.

Fluchtversuch scheitert

Der Verdächtige nutzte die Gelegenheit, als der Autobesitzer seinen Einkaufswagen zurückbrachte, um eine unversperrte Fahrzeugtür zu öffnen und eine Geldbörse aus der Handtasche zu stehlen. In der Geldbörse befand sich ein niedriger dreistelliger Betrag, doch der Diebstahl blieb nicht lange unentdeckt. Die Polizisten, die zufällig vor Ort waren, nahmen die Verfolgung auf. Der Dieb versuchte noch, zu flüchten, doch er wurde kurze Zeit später in der Nähe des Tatorts von den Beamten festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete die Einlieferung des Mannes in die Justizanstalt an.