Zwischen Sonne und Wolken: Dieses Wetter erwartet uns am Dienstag

Am Dienstag werden in der Steiermark bis zu 19 Grad erwartet.

Am Dienstag werden in der Steiermark bis zu 19 Grad erwartet.

„Am Dienstag ziehen aus Südwesten allmählich Wolkenfelder auf. Zuvor zeigt sich vor allem vom Joglland bis in die Südoststeiermark noch eine Zeit lang die Sonne“, lautet die Wetterprognose der GeoSphere. In der Früh soll es noch recht frisch bleiben, am Nachmittag steigen die Temperaturen dann etwas an. Es werden zwischen 14 und 19 Grad erwartet.