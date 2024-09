Sonne oder Regen? So wird das Wetter am Dienstag in Kärnten

Am Dienstag werden in Kärnten bis zu 17 Grad erwartet.

„Am Dienstag lösen sich lokale Nebelfelder in Teilen des Klagenfurter Beckens bald auf, bei wechselnder Bewölkung ist es dann vor allem in Unterkärnten etwas länger sonnig“, so die Wetterprognose der GeoSphere. In Oberkärnten soll die Bewölkung etwas dichter bleiben, hier scheint nur mehr zwischendurch kurz die Sonne. Später am Tag kann lokal auch leichter Regen aufkommen. Die Höchstwerte liegen am Dienstag voraussichtlich zwischen 13 und 17 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.09.2024 um 22:57 Uhr aktualisiert