Notruf in letzter Minute: Bergsteiger in den Hohen Tauern gerettet

Zwei Bergsteiger in den Hohen Tauern gerieten in eine Notlage und wurden dank der schnellen Reaktion der Polizei und Bergrettung gerettet.

Veröffentlicht am 30. September 2024, 22:55 / ©5min.at

Am Montagnachmittag, dem 30. September 2024, begaben sich zwei deutsche Staatsbürger, 26 und 45 Jahre alt, auf eine herausfordernde Tour zur Hochalmspitze (3.360 Meter) in den Hohen Tauern. Nachdem sie den Gipfel erfolgreich erreicht hatten, planten sie, über den Klettersteig am Detmoldergrat zur Gießener Hütte zurückzukehren, die als Ausgangspunkt diente.

Erschöpfung zwingt Bergsteiger zum Notruf

Gegen 17.45 Uhr mussten die beiden Bergsteiger jedoch aufgeben, da sie durch Erschöpfung und Überforderung am ausgesetzten Grat auf einer Höhe von etwa 3.250 Metern nicht mehr weiterkommen konnten. In dieser kritischen Situation setzten sie einen Notruf ab. Die Polizei reagierte umgehend und der Polizeihubschrauber der Flugeinsatzstelle Klagenfurt war schnell zur Stelle. Die unverletzten Bergsteiger wurden mittels Seil geborgen und zur Gießener Hütte ins Maltatal geflogen. Parallel dazu war die Bergrettung Mallnitz mit mehreren Einsatzkräften in Bereitschaft, um im Notfall schnell eingreifen zu können.