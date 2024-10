Obdachloser demoliert Kühlschrank für Bedürftige und zerstört Autoscheibe

Ein amtsbekannter und derzeit obdachloser 29 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Wolfsberg zerstörte gestern Abend einen für Bedürftige aufgestellten Kühlschrank samt Inhalt in einer Kirche in Wolfsberg, welcher sich dort im frei zugänglichen Außenbereich befand. Einige Minuten später schlug derselbe Mann bei einem Auto, das vor einem Haus am Hohen Platz in Wolfsberg abgestellt war, die Heckscheibe ein. In beiden Fällen wurde der Mann von Zeugen beobachtet, welche sofort die Polizei verständigten. Nach kurzer Fahndung konnte der Mann im Stadtgebiet von Wolfsberg festgenommen werden. Bei der Einvernahme entschlug er sich der Aussage – er wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht. Die Höhe des vom Verdächtigen verursachten Gesamtschadens steht noch nicht fest.