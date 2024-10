Autofahrer (19) schießt 15-jährigen Motorfahrradlenker ab

Gestern kam es in Schwaz in Tirol zu einem Unfall. Ein 19-jähriger Autofahrer hat einen 15-jährigen Motorrfahradlenker übersehen.

Gestern, am 30. September, gegen 19.40 Uhr, fuhr ein 15-jähriger Deutscher mit seinem Motorfahrrad in Fügen auf der Sennereistraße in südlicher Richtung. Im Anschluss fuhr er in den Kreisverkehr der Pankrazbergstraße ein. Zur selben Zeit lenkte ein 19-jähriger Deutscher sein Auto von Hochfügen kommend und fuhr ebenfalls in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah er den Motorfahrradlenker.

15-Jährige wurde verletzt

In weiterer Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Infolgedessen stürzte der 15-Jährige. Dieser wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz eingeliefert. Der Autofahrer und sein Beifahrer blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.