Koreanische Klangwelten: Österreich-Premiere von Samulnori Molgae

Die koreanische Gruppe Samulnori Molgae kommt am 7. Oktober nach Villach.

Die Österreich-Premiere des koreanischen Ensembles Samulnori Molgae führt in

die faszinierende Welt der koreanischen traditionellen Perkussion. Samulnori

heißt wörtlich übersetzt „Spiel der vier Dinge“ und meint damit die typischen vier

Perkussionsinstrumente. Die fünf Perkussionisten, die Instrumente wie

kkwaenggwari (kleiner Gong), janggu (Sanduhrtrommel), jing (Gong) oder buk

(große Trommel) spielen, werden begleitet von koreanischem Gesang und

westlichen Instrumenten, die unter anderem koreanischen Jazz mit der

traditionellen Musik kombinieren.

Eine musikalische Reise durchs menschliche Leben

Mit ihrem Programm „The Way“, das auch spirituellen Charakter hat, erzählen die

Musiker mit Rhythmen und Instrumenten die Geschichte des menschlichen

Lebens, die jahrhundertelang überliefert wurde. Mit Musik und etwas Tanz wird

von Verbindung, Begegnung, Abschied, Wiedersehen und Rückschau die Reise

des Lebens erzählt.

©Samulnori Molgae Bei ihrer Performance führen Samulnori Molgae musikalisch durchs menschliche Leben.

Internationale Auftritte in Ost und West

Die Gruppe Samulnori Molgae wurde 1991 gegründet. Neben zahlreichen

Auftritten in Korea geben die Musiker auch international Konzerte, unter anderem in

Deutschland, Kanada, den USA, Frankreich, Japan, Russland, Marokko und in

Südamerika. Darüber hinaus halten die Musiker internationale Workshops ab und

arbeiten gerne mit Musikern aus Ost und West zusammen.