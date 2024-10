Wasserkrise in Klagenfurt: Gesundheitsbehörde gibt wichtigen Hinweis

Gut eingespielt hat sich mittlerweile die Wasserverteilung am Messegelände an die Bevölkerung. Dank der Unterstützung des Österreichischen Bundesheeres steht zu jeder Zeit ausreichend Wasser zur Verfügung. Auch die Verteilung an Schulen und Kindergärten ist heute zu Wochenbeginn wieder planmäßig gestartet.

Achtung: „Wasser in geöffneten Wasserbehältern nicht unbegrenzt haltbar„

Bezüglich des Wassers gab auch die Gesundheitsbehörde am Montag einen wichtigen Hinweis: „Das Wasser in geöffneten Gebinden der Wasserausgabestellen ist maximal drei Tage unbedenklich genießbar. Danach wird empfohlen das Wasser zu entsorgen und neues Wasser am Messeparkplatz zu holen“. Auch empfiehlt die Gesundheitsbehörde das Wasser grundsätzlich kühl zu lagern.

Trinkwasseraufbereitungsanlage des Bundesheeres bald in Betrieb

Bisher pendelte das Österreichische Bundesheer mit Tanklastkraftwagen zwischen den Quellgebieten außerhalb des Stadtgebietes und den Vergabestellen in der Stadt. Zusätzlich wurde in den vergangenen Tagen auch eine eigene Trinkwasseraufbereitungsanlage am Messeparkplatz aufgebaut. Nach finaler Freigabe durch die Gesundheitsbehörde wird diese Anlage in Betrieb gehen.