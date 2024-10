Schwer verletzt: Fußgänger (56) wurde auf Windschutzscheibe geschleudert

In Wels kam es gestern zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein Fußgänger erfasst wurde.

Veröffentlicht am 1. Oktober 2024, 07:20 / ©KK

Gestern, am 30. September gegen 23.15 Uhr ereignete sich in Wels ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Autofahrer aus Wels war mit seinem Fahrzeug auf der Salzburger Straße unterwegs. Laut derzeitigem Stand fuhr der Autofahrer bei Grünlicht in die Kreuzung ein und übersah dabei einen 56-jährigen Fußgänger, der gerade die Straße überquerte.

Fußgänger ungebremst erfasst

Der Lenker kollidierte frontal und ungebremst mit dem 56-jährigen Fußgänger aus Rumänien. Der Fußgänger wurde dabei auf die Windschutzscheibe des Fahrzeuges geschleudert und kam in weiterer Folge schwer verletzt auf der Fahrbahn zum Liegen. Nach der Erstversorgung durch die Rettung und den Notarzt wurde der Verletzte ins Klinikum Wels gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2024 um 08:07 Uhr aktualisiert