Mit 221 km/h auf der Autobahn: Raser aus dem Verkehr gezogen

In Gmunden konnte gestern ein Raser aufgehalten werden. Er war mit 221 km/h auf der Autobahn unterwegs.

Veröffentlicht am 1. Oktober 2024, 07:27 / ©BM.I / E. Weissheimer

Eine Polizeistreife führte gestern, am 30. September gegen 19.40 Uhr Lasermessungen auf der A1 auf der Richtungsfahrbahn Wien durch. Bei einem 23-jährigen Autofahrer aus Vöcklabruck wurde dabei eine Geschwindigkeit von 221 km/h bei den erlaubten 130 km/h gemessen. Der Lenker, welcher im Gemeindegebiet von Ohlsdorf unterwegs war, konnte an der Autobahnabfahrt Laakirchen West angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.