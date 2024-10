Das Urban-Netzwerk tagte in Graz.

Unter dem Motto „Dekarbonisierung und Klimawandelanpassung in der gebauten Stadt“ versammelten sich Experten und Interessierte, um über die Herausforderungen und Chancen einer nachhaltigen Stadtentwicklung zu diskutieren.

Die Veranstaltung begann mit einer herzlichen Begrüßung durch Karsten Gerkens, dem Leiter des Deutsch-Österreichischen URBAN-Netzwerks, einleitenden Worten von Gemeinderätin Alexandra Würz-Stalder und der Moderation von Christian Hittenloher. Der Grazer Stadtbaudirektor Bertram Werle eröffnete die inhaltlichen Vorträge mit einer Grazer Perspektive auf die Dekarbonisierung und Klimawandelanpassung in der Bestandsstadt, zeigte auf, wie man mit der Verdichtug nach Innen der wachsenden Stadt gerecht werden möchte, auf welchem Weg Graz mit dem Klimaschutzplan 2040 ist und was es braucht, um Wirtschaft, Wissenschaft und vor allem der Bevölkerung mit ins Boot zu holen. In seinem Vortrag beleuchtete Andreas Kleboth, Architekt bei Kleboth und Dollnig, die sozialökologische Transformation als Zukunftsthema einer integrierten, ressourcenschonenden Stadtentwicklung. Eva Nussmüller von der Europäischen Kommission sprach über europäische Förderungen zur Dekarbonisierung und Klimawandelanpassung in Städten und betonte die Bedeutung nachhaltiger, inklusiver und ästhetischer Lösungen.

Wohnungsgenossenschaften und private Bauträger

Nach einer anregenden Diskussion wurden kommunale Erfahrungen in der Dekarbonisierung und Klimawandelanpassung vorgestellt. Markus Löffler aus Plauen und Stephan Hartmann aus Wien präsentierten erfolgreiche Praxisbeispiele aus ihren Städten. Die Tagung widmete sich außerdem der Rolle von Wohnungsgenossenschaften und privaten Bauträgern in der Dekarbonisierung des urbanen Gebäudebestands. Patrick Lüftenegger vom Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen und Armin Mayr aus Regensburg gaben Einblicke in ihre Arbeit und diskutierten mögliche Finanzierungsmodelle.

©Stadt Graz/Fischer | Am 26. September 2024 fand die 80. Jubiläumstagung des Deutsch-Österreichischen URBAN-Netzwerks im Congress Graz statt. ©Stadt Graz/Fischer | Das Urban-Netzwerk tagte in Graz.

Ein weiterer Punkt war die Paneldiskussion zur Finanzierung der Dekarbonisierung von Bestandsgebäuden. Daniela Bachner von der European Investment Bank, Hans Schaffer von der ÖWG-Wohnbau und Christian Nußmüller von der Stadt Graz teilten ihre Erfahrungen und diskutierten innovative Ansätze. Den Abschluss der Tagung bildete eine Exkursion ins Tagger-Areal in Graz, wo die Teilnehmer die innovative Revitalisierung und Neunutzung eines ehemaligen innerstädtischen Industriegebiets besichtigen konnten. Diese Exkursion, organisiert in Kooperation mit Joanneum Research, bot einen praktischen Einblick in die Umsetzung nachhaltiger Stadtentwicklung.