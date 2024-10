Kostenlose Lernhilfe: Anmeldung ab jetzt möglich

Ab sofort hat man die Möglichkeit, sich für die kostenlosen Lernhilfekurse der Stadt Wien anzumelden. Es werden mehr als 1.300 Kurse angeboten, die am 14. Oktober starten werden. Dabei sollen rund 13.000 Schüler von der Volksschule bis zur Sekundarstufe unterstützt werden. Behandelt werden Fächer wie Deutsch, Mathematik und Englisch. „Besonders wichtig ist uns, dass alle Kinder in unserer Stadt früh die deutsche Sprache erlernen. Weil es hier hohen Bedarf gibt, haben wir das Fach ‚Deutsch Start‘ im Rahmen der Wiener Lernhilfe ausgebaut“, erklärte Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr.

Breitgefächertes Angebot

Für über 10.000 Schüler im Alter von 10 bis 14 Jahren gibt es um die 1.000 Lernhilfekurse, die einmal wöchentlich an den Wiener Schulen stattfinden. Diese dauern zwei Unterrichtseinheiten. Es werden auch 100 Online-Kurse angeboten, die eine Stunde dauern. Diese fördern zusätzlich die digitalen Kompetenzen. Volksschüler können in 150 Kursen die Lerninhalte spielerisch erarbeiten. Diese Kurse dauern 1,5 Stunden und finden an den Volkshochschulen-Standorten und auch an den einzelnen Schulstandorten statt.

Zusätzliches Angebot

Zusätzlich wird auch Unterstützung bei Fragen zu Lernstoff, Hausübung oder Schularbeitsvorbereitung angeboten. Für dieses Angebot ist keine Anmeldung notwendig. Dieses findet von Montag bis Donnerstag zwischen 14.30 und 17.30 Uhr an den 18 VHS-Standorten statt. Die Zielgruppe beschränkt sich dabei auf die Schüler von Mittelschulen und AHS Unterstufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2024 um 08:10 Uhr aktualisiert