Brand im Völkermarkter Industriepark: 100 Florianis im Einsatz

Insgesamt sechs Feuerwehren standen bei dem Brand in der Industriehalle in Völkermarkt im Einsatz.

Nachdem erst vorige Woche im Bezirk Wolfsberg eine Lagerhalle völlig ausbrannte, kam es in Völkermarkt heute in den frühen Morgenstunden zu einem Brand in einer Halle im Industriepark. Ein Förderband geriet im Außenbereich einer Firma in Brand. „Durch das rasche Einschreiten eines Arbeiters, der den Brand bemerkte, die Feuerwehren verständigte und die Erstmaßnahmen durchführte, konnte größerer Schaden verhindert werden“, gab die Polizei in einer Aussendung bekannt.

100 Florianis an Löscharbeiten in Völkermarkt beteiligt

Die Freiwillige Feuerwehr St. Margarethen ob Töllerberg stand gemeinsam mit den Feuerwehren Enzelsdorf, Griffen, Haimburg, St. Peter am Wallersberg und der Feuerwehr Völkermarkt im Einsatz. Insgesamt waren 100 Einsatzkräfte an der Löschaktion beteiligt. „Dank des schnellen und koordinierten Einsatzes aller Kräfte konnte die Lage rasch unter Kontrolle gebracht werden“, gaben die St. Margarethner Florianis auf Facebook bekannt.

Brandursache Selbstentzündung?

„Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte der Brand durch Selbstentzündung von Kunststoffabfällen entstanden sein. Weitere Erhebungen werden geführt“, erklärte die Landespolizeidirektion Kärnten in einer Presseaussendung. Aktuell ist die Schadenshöhe noch nicht abschätzbar.