SK Sturm ist Vorreiter bei klimafreundlicher Fan-Mobilität

Der SK Sturm Graz hat für die diesjährige UEFA Champions League-Saison eine strategische Kooperation mit busfinder.com geschlossen, um die Anreise seiner Fans zu den Heimspielen in Klagenfurt klimafreundlich zu gestalten. „Denn der größte Teil der Emissionen bei einem Sportklub entfällt auf die Fanmobilität“, weiß das Unternehmen.

Zeichen für umweltfreundliche Mobilität

SK Sturm Graz setzt ein klares Zeichen für eine umweltfreundliche, verkehrsberuhigende Mobilität. Tausenden Fans wird durch die Kooperation eine stressfreie, pünktliche und bequeme An- und Abreise mit 67 Zustiegsmöglichkeiten in fünf Bundesländern nach Klagenfurt ermöglicht. Ziel ist es, 10.000 Fans zu transportieren. Das bedeutet 4.000 weniger Autos, die an- und abfahren. „In Summe werden so 95,2 Tonnen CO2 eingespart. Um das in einem Jahr zu kompensieren, müsste man 3.866 Bäume pflanzen, das entspricht 1,5 Fußballfeldern“, heißt es in einer Aussendung von busfinder.com. Diese Einsparungen tragen neben der finanziellen Entlastung der Fans auch zur Erreichung von Klimazielen bei, indem sie den ökologischen Fußabdruck der Fan-Anreise minimieren.

„Wollen auch im Bereich Nachhaltigkeit eine führende Rolle einnehmen“

SK Sturm Graz Geschäftsführer Wirtschaft Mag. (FH) Thomas Tebbich über die Kooperation: „Wir wollen nicht nur sportliche Spitzenleistungen erbringen, sondern auch im Bereich Nachhaltigkeit eine führende Rolle einnehmen. Durch die Kooperation mit busfinder.com ermöglichen wir unseren Fans eine klimafreundliche und vor allem entspannte An- und Abreise zu den UEFA Champions League-Spielen in Klagenfurt, um den ganz besonderen Königsklassen-Flair im Stadion zu genießen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2024 um 10:06 Uhr aktualisiert