Grazer Fahrradpolizei ist ab sofort ganzjährig einsatzbereit

Die Fahrradpolizei steht in Graz bereits seit 2007 im Einsatz. Heuer (Mai bis September 2024) verrichteten zehn Polizistinnen und Polizisten ihren Streifendienst vorwiegend mit dem Fahrrad. Der uniformierte Fahrraddienst nimmt dabei sowohl sicherheitspolizeiliche als auch verkehrspolizeiliche Aufgaben wahr. Eingesetzt werden die Fahrradpolizisten vorwiegend in Parkanlagen und dort, wo es verkehrspolizeilich notwendig ist.

Sommer-Bilanz: Zahlreiche Anzeigen

Zwischen Mai und September 2024 führte die Fahrradpolizei 1.121 Alkohol-Vortests und 72 Alkoholtests durch. 60 Radfahrer sowie sechs Kraftfahrzeuglenker wurden wegen Lenkens eines Fahrzeuges im alkoholisierten Zustand zur Anzeige gebracht. In weiteren 1.090 Fällen erstatteten die Polizisten verwaltungspolizeiliche Anzeigen und in insgesamt 2.661 Fällen wurden Organmandate an Ort und Stelle der Amtshandlung (Fahrradfahrer, Kfz-Lenker, Fußgänger) ausgestellt.

Das waren die häufigsten Missachtungen

Eine mangelhafte Beleuchtung oder eine unvollständige Ausrüstung sowie die Missachtung des Rotlichtes an geregelten Kreuzungen waren dabei die häufigsten Gründe der Beanstandungen. Dass die Fahrradpolizisten dabei aber nicht nur einen wichtigen präventiven Verkehrsdienst versehen, sondern auch sicherheitspolizeiliche Agenden übernehmen zeigt, dass es auch in diesem Bereich zu sechs strafrechtlichen Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Graz gekommen ist. „Den Fahrradpolizistinnen und Polizisten ist es erneut gelungen, mit Konsequenz und Augenmaß einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit in Graz zu leisten“, so der Stadtpolizeikommandant Thomas Heiland.

Fahrradpolizei erstmals auch in „Nebensaison“ aktiv

Erstmals seit ihrer Gründung im Jahr 2007 wird die Fahrradpolizei in Graz auch außerhalb der Sommermonate eingesetzt werden. Je nach Witterung und Bedarf, starten die Polizistinnen und Polizisten von ihren eigenen Polizeidienststellen aus in den Streifendienst. Thomas Heiland dazu: „Eine moderne Funktionsuniformierung sowie technisch top ausgestattete Dienstfahrräder ermöglicht es, diese Streifentätigkeiten flexibel und nach eigenem Ermessen der Polizistinnen und Polizisten durchzuführen.“