Briefwahl ausgezählt: Das hat sich am Kärntner Wahlergebnis geändert

Am 29. September fanden die Nationalratswahlen in Österreich statt. Kärnten war als erstes Bundesland fertig ausgezählt – und es zeigte sich ein klarer Sieg für die FPÖ. Nur in wenigen Kärntner Gemeinden waren die Blauen nicht auf Platz 1. Am Montag wurden die Briefwahlkarten ausgezählt, wodurch sich das vorläufige Ergebnis inklusive Wahlkartenprognose noch einmal leicht veränderte. Insgesamt waren 432.330 Kärntnerinnen und Kärntner wahlberechtigt, wovon 331.722 eine Stimme abgegeben haben. Die Wahlbeteiligung beläuft sich somit auf 76,7 %. Von den abgegebenen Stimmen waren in Kärnten 328.159 gültig und 3.563, also 1,1 %, ungültig.

FPÖ bleibt mit großem Plus auf Platz 1

In Kärnten sieht das vorläufige Endergebnis inklusive der Briefwahlkarten folgendermaßen aus: Auf Platz 1 liegt die FPÖ mit 38,4 %, die ein fulminantes Plus von 18,6 % im Vergleich zu 2019 einfuhr. Den zweiten Platz belegt die SPÖ mit 23,1 % (-3 %). Auf dem dritten Platz folgt die ÖVP mit 20,8 %, die ein Minus von 14,1 % einstecken musste. Die Grünen erreichten 4,7 % und verloren somit im Vergleich zur Nationalratswahl 2019 4,8 %. Ein Plus von 1 % verzeichnen die NEOS, die in Kärnten auf 7,8 % der Stimmen kamen. Die Bierpartei wählten 2,2 % der Kärntner und die KPÖ 1,6 %, was ein Plus von 1,1 % bedeutet. Die Kleinpartei Liste Madeleine Petrovic erhielt 0,6 % der Stimmen und KEINE 0,7 % (+ 0,3 %).

NR24: Kärnten-Ergebnisse FPÖ – Freiheitliche Partei Österreichs 38,4 % SPÖ – Sozialdemokratische Partei Österreichs 23,1 % ÖVP – Österreichische Volkspartei 20,8 % NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum 7,8 % GRÜNE – Die Grünen 4,7 % BIER – Bierpartei 2,2 % KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs 1,6 % KEINE – Keine von denen 0,7 % LMP – Liste Madeleine Petrovic 0,6 %

Quelle: Bundesministerium für Inneres, 1.10.2024, 9 Uhr

So haben die Kärntner Bezirke gewählt Klagenfurt ÖVP: 20,5 % (-11,3 %) SPÖ: 24,2 % (-0,4 %) FPÖ: 31,0 % (+15,2 %) GRÜNE: 7,2 % (-7,5 %) NEOS: 10,8 % (+1,9 %) BIER: 2,3 % KPÖ: 2,6 % (+1,9 %) LMP: 0,8 % KEINE: 0,6 % (+0,1 %) Klagenfurt-Land ÖVP: 21,5 % (-14,4 %) SPÖ: 23,1 % (-2,9 %) FPÖ: 35,9 % (+18,6 %) GRÜNE: 5,4 % (-5,2 %) NEOS: 9,0 % (+1,8 %) BIER: 2,2 % KPÖ: 1,6 % (+1,1 %) LMP: 0,7 % KEINE: 0,5 % (+0,3 %) Villach ÖVP: 17,4 % (-13,3 %) SPÖ: 25,8 % (-3,0 %) FPÖ: 36,7 % (+18,8 %) GRÜNE: 5,9 % (-5,5 %) NEOS: 8,7 % (+1,0 %) BIER: 2,2 % KPÖ: 2,1 % (+1,4 %) LMP: 0,6 % KEINE: 0,7 % (+0,0 %) Villach-Land ÖVP: 18,5 % (-14,3 %) SPÖ: 24,0 % (-4,7 %) FPÖ: 40,4 % (+20,0 %) GRÜNE: 4,5 % (-4,3 %) NEOS: 7,5 % (+1,0 %) BIER: 2,3 % KPÖ: 1,4 % (+0,9 %) LMP: 0,6 % KEINE: 0,7 % (+0,2 %) Hermagor ÖVP: 30,2 % (-12,9 %) SPÖ: 21,9 % (-3,4 %) FPÖ: 32,9 % (+15,9 %) GRÜNE: 3,5 % (-3,3 %) NEOS: 7,5 % (+1,6 %) BIER: 2,1 % KPÖ: 0,9 % (+0,6 %) LMP: 0,3 % KEINE: 0,7 % (+0,4 %) Spittal an der Drau ÖVP: 22,2 % (-15,4 %) SPÖ: 19,5 % (-3,3 %) FPÖ: 43,7 % (+20,6 %) GRÜNE: 3,6 % (-4,1 %) NEOS: 6,8 % (+0,1 %) BIER: 2,0 % KPÖ: 1,1 % (+0,7 %) LMP: 0,5 % KEINE: 0,7 % (+0,3 %) Feldkirchen ÖVP: 19,8 % (-15,8 %) SPÖ: 19,8 % (-3,7 %) FPÖ: 44,8 % (+20,3 %) GRÜNE: 3,5 % (-3,8 %) NEOS: 6,6 % (+0,1 %) BIER: 2,5 % KPÖ: 1,6 % (+1,1 %) LMP: 0,6 % KEINE: 0,8 % (+0,4 %) St. Veit an der Glan ÖVP: 21,6 % (-13,7 %) SPÖ: 23 % (-3,4 %) FPÖ: 40,9 % (+17,3 %) GRÜNE: 3,3 % (-3,4 %) NEOS: 6,5 % (+0,9 %) BIER: 2,1 % KPÖ: 1,4 % (+1,0 %) LMP: 0,4 % KEINE: 0,7 % (+0,4 %) Völkermarkt ÖVP: 21,4 % (-14,7 %) SPÖ: 26,8 % (-3,6 %) FPÖ: 36,0 % (+18,7 %) GRÜNE: 4,6 % (-3,8 %) NEOS: 6,0 % (+1,0 %) BIER: 2,3 % KPÖ: 1,7 % (+1,1 %) LMP: 0,4 % KEINE: 0,7 % (+0,4 %) Wolfsberg ÖVP: 20,8 % (-16,5 %) SPÖ: 22,4 % (-4,3 %) FPÖ: 42,8 % (+20,2 %) GRÜNE: 3,1 % (-3,4 %) NEOS: 6,2 % (+1,2 %) BIER: 2,2 % KPÖ: 1,4 % (+1,0 %) LMP: 0,4 % KEINE: 0,8 % (+0,6 %)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2024 um 09:18 Uhr aktualisiert