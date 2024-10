Tupperware schlittert in die Insolvenz: 16 Mitarbeiter betroffen

Veröffentlicht am 1. Oktober 2024, 09:11 / ©Fotomontage Canva

Die TUPPERWARE Österreich Gesellschaft m.b.H. hat am Handelsgericht Wien

einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Der KSV1870 rechnet mit einer zeitnahen Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Dabei handelt es sich um ein Direktvertriebsunternehmen, dass mit Produkten für Küche und Haushalt handelt. Betroffen von der Insolvenz sind dabei ca. 16 Dienstnehmer. Die Schulden betragen ca. 6 Millionen Euro.

Tupperware soll bestehen bleiben

Die Schuldnerin beabsichtigt eine Fortführung und Sanierung des schuldnerischen Unternehmens. Sie bietet ihren Gläubigern einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent an. Dieser soll in zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans abbezahlt werden. Das Unternehmen soll durch Verkäufe im Direktvertrieb sowie durch den Onlinehandel jedenfalls ohne Fortführungsverlust fortgeführt werden können.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2024 um 09:16 Uhr aktualisiert