Niedrigster Wert seit über drei Jahren: Inflation im September bei 1,8 %

Laut Berechnungen von Statistik Austria im Rahmen einer Schnellschätzung beträgt die Inflation im September 2024 1,8 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit Februar 2021 mit 1,2 %. Gegenüber dem Vormonat August geht das Preisniveau voraussichtlich um 0,1 % zurück.

Niedrigster Wert seit 3,5 Jahren

So niedrig war die Teuerung also seit rund dreieinhalb Jahren nicht mehr. „Laut erster Schätzung ist die Inflation von 2,3 % im August auf 1,8 % im September 2024 gesunken und damit erstmals seit April 2021 wieder im Zielbereich der Europäischen Zentralbank“, so Tobias Thomas, fachstatistischer Generaldirektor von Statistik Austria. Der Rückgang habe vor allem mit dem zunehmend inflationsdämpfenden Effekt von Treibstoffen zu tun, die sich im September erneut verbilligt haben. Zusätzlich haben sich die Preisanstiege bei Dienstleistungen deutlich verlangsamt – dennoch seien diese aktuell Haupttreiber der Inflation.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.10.2024 um 09:17 Uhr aktualisiert