„9 Plätze – 9 Schätze“: Die schönsten Orte in Österreich gesucht

Zum elften Mal wird heuer wieder der schönste Ort des Jahres gesucht. Bei „9 Plätze – 9 Schätze“ werden Armin Assinger und Barbara Karlich gemeinsam mit den Moderatoren der neun ORF-Landesstudios und zahlreichen Prominenten aus den Bundesländern Österreichs die schönsten verborgenen Platz küren. Dabei wird erneut für eindrucksvolle Bilder und Spannung gesorgt. Auch in den letzten Jahren wurden bereits einige Plätze auserwählt.

Das waren die schönsten Orte der letzten Jahre Grünen See im steirischen Tragöß (2014) Formarinsee und der Roten Wand in Vorarlberg (2015) Tiroler Kaisertal (2016) Vorarlberger Körbersee (2017) Schiederweiher in Oberösterreich (2018) Lünersee in Vorarlberg (2019) Strutz-Mühle in der Steiermark (2020) Wiegensee in Vorarlberg (2021) Friedenskircherl am Stoderzinken in der Steiermark (2022) Burg Landskron in Kärnten (2023)

Vorstellung der neun Schätze

Und weitere unzählige heimische Schätze warten noch auf ihre Entdeckung. Daher werden am Samstag, dem 26. Oktober 2024, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON in der gleichnamigen Show ein weiteres Mal „9 Plätze – 9 Schätze“ vorgestellt. Gleich danach werden neun Personen aus den Bundesländern gezeigt, die in ihrem Lebensumfeld bereits Großes geleistet haben aber österreichweit weitgehend unbekannt geblieben sind.

Voting startet am 3. Oktober

Es werden insgesamt 27 Auswahlplätze vom 1. bis 3. Oktober in den Regionalradios und auf bundesland.ORF.at vorgestellt. Anschließend kann vom 3. bis 7. Oktober telefonisch oder per SMS mitbestimmt werden, mit welchem Platz das jeweilige Bundesland in „9 Plätze – 9 Schätze“ vertreten ist. Im Anschluss werden am 9. Oktober die jeweiligen Landessieger multimedial vorgestellt. Am 28. Oktober präsentiert Armin Assinger nochmal alle 27 Plätze und Orte, die zur Auswahl standen. Damit sollen alle Österreicher auf die verborgenen Schätze von diesem Jahr aufmerksam gemacht werden.