Verfolgungsjagd in Gmünd: 28-Jähriger flüchtet vor der Polizei

Am 24. September flüchtete ein Autofahrer aus der Steiermark vor der Polizei in Niederösterreich.

Ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Murtal war am 24. September gegen 16.20 Uhr mit einem grauen Auto auf der L68 von Kirchberg am Walde in Richtung Ullrichs unterwegs. Als ihn Polizisten der Polizeiinspektion Gmünd auf Höhe des Feuerwehrhauses Kirchberg am Walde anhalten wollten, beschleunigte er sein Fahrzeug stark.

Andere Verkehrsteilnehmer gefährdet

Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf. Während der Fahrt über die Landesstraße 68 bis in das Stadtgebiet von Gmünd gefährdete der Lenker durch sein rücksichtsloses Fahren und Überholen zahlreiche Verkehrsteilnehmer. Die Polizeibeamten konnten das Auto schließlich gegen 16.30 Uhr im Ortsgebiet von Gmünd anhalten.