Ab heute: Nikotinbeutel in der Steiermark für unter 18-Jährige verboten

Mit 1. Oktober sind in der Steiermark Nikotinbeutel nur noch für Personen über 18 Jahren zu kaufen und zu konsumieren. Für Jugendliche ist der Konsum also verboten. Dies geht auf eine entsprechende Novelle des steirischen Jugendschutzgesetzes zurück, die so Anfang Juli vom Landtag beschlossen worden war. Bis zum 30. September, also am gestrigen Montag, war der Konsum noch ab 16 Jahren erlaubt.

Nikotinbeutel für unter 18-Jährige tabu

Die ursprünglich in Schweden üblichen Nikotinbeutel („Snus“) sind ab Oktober für Personen unter 18 Jahren tabu. Sie dürfen weder gekauft noch besessen und auch nicht konsumiert oder weitergegeben werden. Suchtexperten ging die Regelung allerdings nicht weit genug.

Verbot bald österreichweit?

Die steirischen Grünen hatten im April 2023 einen entsprechenden Antrag zur Änderung des Jugendschutzgesetzes eingebracht. Grundsätzlich seien die Grünen dafür, dieses Verbot österreichweit umzusetzen. Salzburg hat seit 1. Juni ein solches Gesetz, schon länger Oberösterreich und Tirol, die Nikotinbeutel dezidiert verbieten. (APA/RED 01.10.2024)