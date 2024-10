Rettungseinsatz: Urlauber saßen ohne Lampen in der Finsternis fest

Gestern, am 30. September gegen 16.30 Uhr startete ein deutsches Ehepaar eine Wanderung auf den Intersport-Klettersteig am Donnerkogel. Die beiden Touristen, 26 und 30 Jahre alt, stiegen in den Klettersteig ein, nachdem sie zuvor über den markierten Wanderweg vom Gosausee zum Einstieg in der Nähe des Törlecks gewandert waren. Ihr Plan war, bis zur Himmelsleiter aufzusteigen und anschließend über den Notausstieg mit Handybeleuchtung wieder ins Tal zurückzukehren.

Ehepaar setzt Notruf ab

Gegen 19.50 Uhr setzten sie jedoch einen Notruf ab und gaben bekannt, dass sie keine Lampen mitführten. Somit sei für sie ein weiterer Aufstieg, sowie ein Umkehren über den Klettersteig, aufgrund der dort vorhandenen Schneefeldern, unmöglich. Mitglieder der Bergrettung sowie ein Alpinpolizist machten sich in völliger Finsternis sogleich auf den Weg zum Ehepaar. Um 21.20 Uhr konnten sie diese unverletzt im Klettersteig erreichen.

Rettung der Urlauber in völliger Finsternis

Gesichert mit Kletterseilen, konnten die beiden über den Klettersteig zu einem Notaustieg abgeseilt werden. Anschließend wurden sie im steilen und schneedurchsetzen, rutschigen Gelände bis zur Bergstation der Donnerkogelbahn abtransportiert. Eine Sonderfahrt der Seilbahn beförderte die unverletzten Urlauber sowie die gesamte Rettungsmannschaft anschließend ins Tal.