Klagenfurter kämpft mit Corona-Folgen: „Teilweise kann ich mich kaum bewegen“

Nach der dritten Coronainfektion hat sich für Felix die Welt auf den Kopf gestellt. Der Verkäufer und Techniker aus Klagenfurt leidet an Long Covid und am chronischen Erschöpfungssyndrom (ME/CFS). Nun möchte er seine Familie absichern, für den Fall, dass alles noch schlimmer wird.

Körperliche und psychische Symptome

„Leichte Symptome hatte ich bereits nach der ersten Infektion, die ich jedoch nur mäßig wahrnahm, wie zum Beispiel gelegentliche Palpitationen. Ich habe damals alles ärztlich abklären lassen. Erst die dritte Infektion hat bei mir wirklich zu Long Covid geführt, obwohl die Infektion an sich innerhalb von fünf Tagen überstanden war“, erzählt Felix gegenüber 5 Minuten. Danach litt Felix unter extremen Konzentrationsschwierigkeiten, die ihn besonders beim Autofahren sehr belasteten. Dazu kommen verschiedene Beeinträchtigungen des Nervensystems und eine Belastungsintoleranz. „Teilweise kann ich mich kaum bewegen“, so Felix. Doch auch psychisch hat die Corona-Infektion Spuren hinterlassen: „Bei Long Covid – ME/CFS treten nicht nur körperliche, sondern auch psychische Symptome wie Angst- und Panikzustände auf, die bei mir zuvor kaum oder gar nicht vorhanden waren. Daher lasse ich sowohl die körperlichen als auch die psychischen Aspekte meiner Erkrankung behandeln“, lässt Felix uns wissen.

Arbeiten nur eingeschränkt möglich

Im Moment arbeitet Felix noch in seinem Beruf als Techniker und Verkäufer, der ihm immer Spaß gemacht hat: „Früher war ich viel unterwegs, in ganz Kärnten, der Steiermark und Salzburg. Da ich diese Reisen nun nicht mehr bewältigen kann, ist mein Arbeitgeber mir entgegengekommen und hat mich von den Fahrten befreit.“ Nun ist er jedoch auf der Suche nach einem Homeofficejob, bei dem er immer wieder Ruhepausen einlegen kann. Doch das ist aufgrund seiner chronischen Erschöpfung nicht einfach. „Es ist schwierig, einen Arbeitgeber zu finden, der Verständnis dafür hat, dass ich an schlechten Tagen zu Hause bleiben muss und nur an guten Tagen arbeiten kann“, erklärt Felix gegenüber 5 Minuten. Zuletzt sei es so gewesen, dass sich nach zwei Tagen Arbeit eine Verschlechterung seines Zustandes eingestellt habe.

Weiterer Verlauf ungewiss

Felix’ größte Sorge ist im Moment, dass er aufgrund seiner Symptome nicht mehr arbeiten kann und zur finanziellen Belastung für seine Familie wird. Dazu erzählt er uns: „Ist Long Covid – ME/CFS einmal chronisch geworden (länger als sechs Monate), stehen die Chancen auf eine vollständige Heilung leider schlecht. Eine Verschlechterung des Zustands ist jederzeit möglich, sei es durch neue Infektionen oder durch körperliche und mentale Überanstrengung.“ Felix ist dankbar, dass er zumindest nicht bettlägerig ist, doch der weitere Verlauf ist ungewiss. Der Klagenfurter tut alles, um eine Verschlimmerung seines Zustands zu vermeiden. „Ich versuche jedoch, meine Belastung moderat zu halten und arbeite mit meiner Herzratenvariabilität (HRV), um sicherzustellen, dass ich mich nicht überanstrenge und somit meine Symptomatik stabil bleibt“, so Felix.

Absicherung der Familie

Was Felix nun besonders am Herzen liegt, ist die Absicherung seiner kleinen Familie. Vor Long Covid haben seine Freundin und er gemeinsam eine Wohnung gekauft und ein Kind bekommen, nun ist er aufgrund seiner Erkrankung nur mehr eingeschränkt leistungsfähig. Damit seine Freundin und sein Kind keine Not leiden müssen, falls sich sein Zustand verschlimmert, hat er eine GoFundMe-Aktion ins Leben gerufen und bittet die Bevölkerung um Hilfe.