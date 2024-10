Schwer verletzt: Jäger jagt sich Kugel durch die Hand

In Ried im Oberinntal kam es gestern zu einem Jagdunfall, bei dem sich ein Mann selbst in die Hand schoss.

In Ried im Oberinntal kam es gestern zu einem Jagdunfall, bei dem sich ein Mann selbst in die Hand schoss.

Veröffentlicht am 1. Oktober 2024, 10:34 / ©pixabay / mila-del-monte

Am 30. September um 18 Uhr war ein Jäger in Ried im Oberinntal, im Bereich der Berglialpe, auf der Pirsch. Der Jäger führte seinen Jagdhund mit sich und nahm am Boden sitzend mit seinem Jagdgewehr einen Rothirsch ins Visier. Als dieser plötzlich auf ihn zulief, gab der Jäger einen Schuss ab. Dabei hatte er seine linke Hand vor der Laufmündung und das Projektil durchschlug seine Hand. Der Mann wurde dabei schwer verletzt. Er wurde vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Zams geflogen.