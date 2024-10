Brustkrebs-Monat Oktober: Wien setzt auf Bewusstsein

Die häufigste Tumorerkrankung bei Frauen ist der Brustkrebs. Daran soll auch der Brustkrebs-Monat Oktober erinnern. Statistisch gesehen ist rund jede zehnte Frau im Laufe ihres Lebens davon betroffen. Die Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes behandelten im vergangenen Jahr rund 5.600 Patienten mit Brustkrebs. „Rechtzeitig erkannt und leitliniengerecht therapiert, ist die Erkrankung mittlerweile gut behandelbar“, erläuterte Oberärztin Heidemarie Uher, Chirurgin des Brustgesundheitszentrums (BGZ) der Klinik Landstraße.

Von der Diagnose bis zur Nachsorge

Viele Patienten kommen mit dem Verdacht auf Brustkrebs zur weiteren Abklärung in die Kliniken. Im vergangenen Jahr hatten die sechs Brustgesundheitszentren des Wiener Gesundheitsverbundes rund 25.200 Patienten. „Unsere Aufgabe ist es, einen Plan zu machen, um den Brustkrebs zu bewältigen“, schilderte Uher. Die Arbeit fängt bei der Diagnosesicherung an, geht über die Durchführung weiterführender abklärender Untersuchungen bis hin zu onkologischen Therapien, Operationen, Bestrahlungsterminen und der physikalischen Therapie. Auch die langjährige Nachsorge wird von den Zentren übernommen.

Kostenloses Brustkrebs-Früherkennungsprogramm

Fünf Jahre nach der Brustkrebsdiagnose sind heute rund 80 Prozent der Patienten am Leben.„Die Überlebensrate bei Brustkrebs ist vor allem davon abhängig, in welchem Stadium der Krebs entdeckt wird und wie aggressiv die Krebszellen sind“, erläuterte die Chirurgin. In Österreich gibt es deshalb seit zehn Jahren ein kostenloses Brustkrebs-Früherkennungsprogramm. Dieses spricht vor allem Frauen im Alter zwischen 45 und 74 Jahren an. Laut dem Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz nutzen nur weniger als die Hälfte aller Frauen dieses Angebot.

Individuelle und umfassende Krebsbehandlung

Um die 4.500 Patienten suchten das BGZ der Klinik Landstraße im letzten Jahr auf. „Das gemeinsame Ziel aller Fachbereiche ist es, Patienten tumorfrei zu bekommen“, erklärte Uher. Im interdisziplinären Tumorboard wird fächerübergreifend die bestmögliche Therapie besprochen und geplant. Die Entscheidungen werden stets im Beisein der Experten aus den Bereichen Radiologie, Pathologie, Gynäkologie, Chirurgie, Plastischer Chirurgie, Onkologie, Radioonkologie sowie der Breast Care Nurses und Psychologie getroffen. Um Betroffene in dieser herausfordernden Phase zu unterstützen, begleiten speziell ausgebildete Breast Care Nurses die Patienten während des gesamten Behandlungsverlaufs. Insgesamt sind im Wiener Gesundheitsverbund zehn dieser Fachkräfte tätig.