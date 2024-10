Neuer Rail&Drive-Standort am Bahnhof Bruck an der Mur

Das Carsharing-Service können Kunden nun auch am Bahnhof Bruck an der Mur in Anspruch nehmen.

Das Carsharing-Service können Kunden nun auch am Bahnhof Bruck an der Mur in Anspruch nehmen.

Flexibel vom Bahnhof zum Zielort mit ÖBB Rail&Drive: Dieses Carsharing-Service können Kunden nun auch am Bahnhof Bruck an der Mur in Anspruch nehmen. Es stehen elf Fahrzeuge bereit: sieben Seat Leon, drei Seat Leon Kombi sowie ein Seat Ateca.

50 Standorte in 38 Städten

Das Carsharing-Angebot ÖBB Rail&Drive expandiert laufend weiter und ist mit Bruck an der Mur nun österreichweit an 50 Standorten in 38 Städten, mit rund 400 Fahrzeugen vertreten. Weitere Standorte in Kapfenberg und Mürzzuschlag befinden sich bereits in Vorbereitung. Insgesamt stehen nun in der Steiermark neun Rail&Drive Standorte zur Verfügung. Österreichweit stehen an 26 Standorten Elektro-Ladestationen mit 59 E-Fahrzeugen zur Verfügung. Auch in der Steiermark setzt sich in Sachen E-Mobilität der Trend fort: an den Hauptbahnhöfen Graz und Leoben, sowie am neuen Rail&Drive Standort Graz Lendkai, der seit 1. September im Grazer Stadtzentrum zur Verfügung steht, sind auch E-Fahrzeuge buchbar.

So funktioniert’s

Nach Registrierung über die wegfinder App oder railanddrive.at, sowie digitaler Prüfung der nötigen Unterlagen (Führerschein und Zahlungsmittel), wird das ÖBB Rail&Drive Konto freigeschaltet und man kann direkt losfahren. Die Abrechnung der Fahrten erfolgt auf Grundlage eines gestaffelten Zeit- und Kilometertarifs.