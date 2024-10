Tödlicher Unfall auf A3: 53-Jähriger von LKW erfasst

Ab der A3 im Bereich Ebreichsdorf (Baden) kam es am Dienstagvormittag zu einem tödlichen Unfall.

Zwischen den Autobahnabfahrten Ebreichsdorf-West und -Nord kam es am Dienstagvormittag in Fahrtrichtung Wien zu einem tragischen Unfall. Aufgrund eines Motorproblems stand ein Auto am Pannenstreifen. Ein Mitarbeiter des Pannendienst war gerade dabei, sich das defekte Fahrzeug anzusehen, als plötzlich das Unglück passierte. Als er zu seinem Fahrzeug zurückgehen wollte, wurde er plötzlich von einem LKW erfasst und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Ermittlungen laufen

Die genauen Umstände des Unfall müssen allerdings noch geklärt werden, heißt es laut Medienberichten. Diesbezüglich laufen Ermittlungen. Der Unfallbereich bleibt nach wie vor gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet.

