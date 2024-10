Unternehmer aufgepasst: Jetzt Lehrlinge finden beim Lehrlingscasting

Es stehen nur 70 Plätze zur Verfügung, und das Prinzip „First come – first served“ gilt.

Am Montag, 25. November 2024 haben Betriebe in Klagenfurt die einmalige Gelegenheit, sich beim ersten Lehrlingscasting der Bezirksstellen Klagenfurt-Stadt und -Land in der Messehalle 2 zu präsentieren. Nutze die Chance, gezielt mit jungen, motivierten Talenten ins Gespräch zu kommen – die Anmeldung läuft bereits.

Das Lehrlingscasting ist ein zeitgemäßes Angebot der Wirtschaftskammer Kärnten, das für alle Beteiligten nur Vorteile bringt. Isabella Penz, Bildungsdirektorin Kärnten

Warum sollte dein Betrieb teilnehmen?

Es ist ein einfacher, direkter Weg, um das passende Nachwuchspersonal zu finden. Über 600 Jugendliche haben sich bereits angemeldet, darunter Schüler der 8. und 9. Schulstufen sowie aus AHS, BHS und PTS. Diese jungen Menschen suchen aktiv nach Lehrstellen und sind bereit, ihre Stärken und Interessen in einem persönlichen Gespräch mit potenziellen Arbeitgebern zu zeigen. „Die Lehrbetriebe in Kärnten sind die Bildungsstätten, in denen die Fachkräfte von morgen geformt werden. Durch ihr Engagement und ihre Hingabe tragen sie wesentlich dazu bei, dass auch in Zukunft gut ausgebildete Fachkräfte als Rückgrat unserer Wirtschaft zur Verfügung stehen“, so Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten.

©WKK | Helge Bauer „Die Lehrbetriebe in Kärnten sind die Bildungsstätten, in denen die Fachkräfte von morgen geformt werden“.

Wie funktioniert es für dein Unternehmen?

Dein Firmenprofil und die angebotenen Lehrberufe sind für die Jugendlichen sichtbar, die sich gezielt für Bewerbungsgespräche bei dir anmelden können. Sobald ein Termin gebucht wird, erhaltest du eine Benachrichtigung per E-Mail, zusammen mit dem Lebenslauf des Bewerbers. Vor Ort wartet ein fester Platz auf dich, wo du pro Stunde 3–4 Gespräche (15 Minuten) führen können. Das bedeutet: Effiziente Gespräche und eine hohe Wahrscheinlichkeit, das passende Talent für dein Unternehmen zu finden.

