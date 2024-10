Polizei am Weg zu Reanimationseinsatz in Unfall verwickelt

Veröffentlicht am 1. Oktober 2024, 12:54 / ©Lumixera-stock.adobe.com

Dienstagfrüh, 1. Oktober, kam es im Zuge einer Einsatzfahrt zu einem Reanimationseinsatz in der Inneren Stadt zu einem Verkehrsunfall. Der Streifenwagen fuhr mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem selbstständigen Gleiskörper, der parallel zur Fahrbahn am Franz-Josefs-Kai verläuft. Gleichzeitig bog der Lenker eines Klein-LKW vom Franz-Josefs-Kai rechts in die Biberstraße ein. Beim Abbiegevorgang des Klein-LKW kam es zur Kollision.

Polizisten und Klein-LKW-Lenker verletzt

Der Streifenwagen wurde gegen eine Werbetafel geschleudert. Die zwei Polizisten sowie der Lenker des Klein-LKW wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen und der Werbetafel entstanden erhebliche Sachschäden. Die Berufsfeuerwehr Wien entfernte die Unfallfahrzeuge und stellte sie gesichert ab. Während der Erhebungen durch das Verkehrsunfallkommando war der Betrieb der Straßenbahn für etwa eine Stunde gesperrt. Es kam zu starken Beeinträchtigungen des Individualverkehrs.