Nach „Luise“ nun „Franky“: Villacher Dekopuppen erneut Opfer von Vandalismus

Der Oberkörper von Franky wurde an den Faaker See entführt.

Der Oberkörper von Franky wurde an den Faaker See entführt.

Die Abteilung Stadtgrün gibt sich viel Mühe, um die Villacher Innenstadt liebevoll und abwechslungsreich zu gestalten. Ein Teil der Dekoration besteht aus Schaufensterpuppen in der Freihausgasse, die je nach Jahreszeit und Anlass neu eingekleidet und drapiert werden. Den Geschmack so mancher „Scherzbolde“ scheinen diese Puppen jedoch nicht zu treffen. Am Wochenende wurde Puppe „Franky“ halbiert und sein Oberkörper wurde an den Faaker See verfrachtet.

©Abteilung Stadtgrün/Stadt Villach Frankys Unterteil blieb bei seinen Cousinen in Villach stehen.

Schulter ausgekegelt und entführt

Bereits im Vorjahr wurde eine der Puppen, nämlich „Luise“, entführt. „Vor einem Jahr hat Franky seine Freundin verloren und sie konnte auch nicht wieder gefunden werden“, erklärt eine Pressesprecherin der Stadt Villach gegenüber 5 Minuten. Um ihn für seinen Verlust zu entschädigen, wurden zwei Cousinen angeschafft: Zitronella und Florentina. Am Wochenende wurde die Puppendeko erneut Opfer von Sachbeschädigung bzw. wurde der halbe Franky entführt. „Frankys Oberkörper sitzt nämlich in Egg mit ausgekegelter Schulter auf der Bank, während Zitronella, Florentina und seine Beine in Villach auf ihn warten“, gab die Stadt Villach gestern auf Facebook bekannt.

©Abteilung Stadtgrün/Stadt Villach „Zitronella“ und „Florentina“ wurden angeschafft, weil im Vorjahr bereits Frankys Freundin „Luise“ verschwand.

Sachbeschädigung kostet die Stadt Geld

Was auf den ersten Blick lustig klingen mag, ist für die Stadt ein Ärgernis. „Die Leute sollen ein Erlebnis haben, wenn sie durch die Stadt gehen und die Besucher sollen sich über ein schön hergerichtetes Villach freuen“, erklärt die Presseprecherin die Hintergründe der Dekoration. „Solche Puppen sind nicht billig und die Reparatur kostet Geld. So etwas gehört sich einfach nicht, da fehlt dann der Humor“, zeigt sich die Pressesprecherin verärgert. Außerdem dürfe man nicht vergessen, dass es sich bei derartigen Aktionen um Sachbeschädigung handelt.

„Guter Humor geht anders“

Doch nicht nur die Puppen, auch andere Dekorationen, die die Abteilung Stadtgrün zur Verschönerung Villachs in der Stadt angebracht hat, wurden bereits Opfer ähnlicher Aktionen. „Es ist ein schlechter Scherz, der immer wieder um sich greift. Zum Beispiel wurden auch schon Hasen aus unserem Osterarrangement entwendet“, erklärt die Pressesprecherin. Die Stadt Villach möchte darauf aufmerksam machen, dass sich so etwas nicht gehört und hofft auch auf die Zivilcourage der Bevölkerung, solche Aktionen zu unterbinden. In diesem Sinne appelliert man nun auf Facebook an die Bevölkerung: „Bitte lasst Franky und seine lieben Cousinen einfach da, wo sie hingehören. Guter Humor geht anders.“