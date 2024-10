Koralmbahn: Schlüssel zum wirtschaftlichen Aufschwung Kärntens

Veröffentlicht am 1. Oktober 2024, 14:32 / ©ÖBB/evmedia

Obwohl die Koralmbahn noch nicht vollständig in Betrieb ist, beschäftigt sich Kärnten bereits intensiv und koordiniert mit den Chancen, die diese Hochleistungsstrecke bietet. Landeshauptmann Peter Kaiser, Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig und Landesrat Sebastian Schuschnig präsentierten heute, am Dienstag, dem 1. Oktober, nach der Regierungssitzung den „Bericht zur Potenzialnutzung im Rahmen der Inbetriebnahme der Koralmbahn“.

Arbeitsgruppen haben Maßnahmen erarbeitet

In fünf Arbeitsgruppen erarbeiteten 180 Personen insgesamt 106 konkrete Maßnahmen, von denen 24 als besonders prioritär eingestuft wurden. In diesem Zusammenhang formulierten die drei Regierungsmitglieder auch zentrale Forderungen an eine neue Bundesregierung, die sowohl für Kärnten als auch für ganz Österreich von Bedeutung sind.

Kärntner Gemeinden mit eingebunden

„Wir werden die Chancen durch die Koralmbahn bestmöglich nutzen. Dabei soll ein Zahnrad in das andere greifen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen gilt es, schnellstmöglich umzusetzen“, so Kaiser. Er erläuterte, dass in den 33 bisherigen Sitzungen der Arbeitsgruppen nicht nur die Landesabteilungen, sondern auch die Sozialpartner, der Gemeinde- und Städtebund, Verantwortliche aus Forschung und Bildung sowie Fachleute aus dem Infrastrukturbereich vertreten waren. Mit einbezogen wurden zudem auch 30 Kärntner Gemeinden.

Enge Zusammenarbeit mit der Steiermark

Besonders am Herzen liege ihm die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, primär die enge Abstimmung mit der Steiermark. Zu den Schwerpunkten zählte der Landeshauptmann unter anderem eine proaktive Standortpolitik, den Technologiepark St. Paul, die Schaffung eines EU-geförderten COMET-Zentrums, Hochschulkooperationen mit der Steiermark, das Logistikcenter Austria Süd, Bildungshubs, soziale Wohnraumentwicklung sowie ein 3D-Druckzentrum im Lavanttal.

Mehrere Investitionen notwendig

Im Zusammenhang mit der Koralmbahn hob Kaiser die Bedeutung des Bahnhofs Kühnsdorf hervor, der auch als Anbindung nach Slowenien dient. Zudem betonte er gegenüber der zukünftigen Bundesregierung erneut die Notwendigkeit einer Gütertrasse im Kärntner Zentralraum, den Ausbau der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt sowie den Sicherheitsausbau an der S37.

Investition für Villach und ins Gesundheitssystem

Kaiser wies auch auf eine Reihe weiterer Beschlüsse der Regierungssitzung hin. Unter anderem wurden 1,1 Millionen Euro für die Anschaffung von Hardware und Netzwerkinfrastruktur für das Parallelrechenzentrum in Villach genehmigt. Im Zuständigkeitsbereich von Landesrat Daniel Fellner wurden etwa 4,3 Millionen Euro für pflegerische und medizinische Schulassistenzen sowie für kranke und beeinträchtigte Schüler an Pflichtschulen bewilligt. Zudem wurden rund 335.000 Euro für den Kauf eines Trinkwasser-Analysegeräts zur Keimidentifizierung beschlossen.

Forschungen an der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt

Schaunig betonte, dass eine gründliche Planung entscheidend sei, um das Potenzial der Koralmbahn schnell nutzen zu können. Sie sprach über das Projekt MOBIREG, bei dem das Land als Partner über die BABEG beteiligt ist. Unter der Leitung der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt werden dabei Forschungen zu den Potenzialen der Koralmbahn und zur Mobilität im ländlichen Raum durchgeführt. Es geht um Themen wie die Koordinierung von Fahrplänen und die Frage, wie man Menschen am effektivsten zur Nutzung des öffentlichen Verkehrs bewegen kann. Beteiligt sind auch die TU Wien, die Radlobby, Postbus und das Busunternehmen Bacher. Die BABEG stellt für das Projekt über fünf Jahre hinweg jährlich 200.000 Euro zur Verfügung.

Wirtschaftsstandort Kärnten ankurbeln

Mobilitätslandesrat Schuschnig erklärte, dass Kärnten die Chancen der Koralmbahn mit besonderem Augenmerk auf den Wirtschaftsstandort bestmöglich ausschöpfen wolle. Mobilität sei ein zentraler Standortfaktor, und Kärnten sei in diesem Bereich gut aufgestellt.„Die Koralmbahn soll nicht nur eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung sein. Wir haben die Zubringerlinien intensiviert, eine Mikro-ÖV-Strategie beschlossen und den Halbstundentakt auf der S-Bahn ausgebaut, um den Mehrwert der Koralmbahn in die Breite zu bringen“, sagte er. Von einer neuen Infrastrukturregierung erwartet Schuschnig klare Zusagen zur Güterverkehrstrasse im Zentralraum, zum Logistikzentrum bei Villach und zum Bahnhof Kühnsdorf. Er betonte, dass Kärnten im Standortwettbewerb stehe und daher immer einen Schritt voraus sein müsse, um Betriebe anzuziehen.